Aşk Mantık İntikam 14. Bölüm Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor?

Aşk Mantık İntikam 14. Bölüm saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Fox Tv yayın akışına göre Aşk Mantık İntikam 14. Bölüm'ün başla saati 20.00 gözüküyor.İlk bir saat önceki bölümünün gösterildiği dizinin yeni bölümü saat 21.00 itibari ile başlayıp, 23:30 da bitiyor.

07.00 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ YENİ BÖLÜM

08.00İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAATCANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM

16.00 FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM

23.30 EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY

02.15 ÇAT KAPI AŞK

03.45 KEFARET ALT YAZILI

06.00 SON YAZ ALT YAZILI

Esra, Ozan’dan uzaklaşmak için şehir dışına gitme planı yapsa da Ozan yine karşısına çıkmıştır ve bu defa Esra’nın kaçacak yeri yoktur. Esra kendini Ozan’la Antalya’da bulur. Üstelik Ozan, Esra ve Çınar’ın Antalya’da çalışmasının önünü kesmiştir. Uçağı Ozan’ın türlü oyunları yüzünden kaçırdığını öğrenen Çınar deliye döner. Bir an evvel Antalya’ya gitmenin yollarını ararken beklemediği bir haberle sarsılır. Çağla ise Ozan’ın, Esra’nın peşinden gidişini gururuna yediremez. Ozan ve Esra’nın sonunu getirecek bir plan hazırlar. Ozan İstanbul’a döndüğünde Çağla’ya boşanmak istediğini söyler fakat Çağla’nın yaptığı hamle, Esra ve Ozan’ın arasına aşılması zor bir engel koyacaktır.

Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!

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Merakla beklenen “Aşk Mantık İntikam” bu akşam FOX’ta!

Yapımcılığını No:9 Productions’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal’ın uyarladığı “Aşk Mantık İntikam” dizisi bu akşam saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Boşandıktan birkaç yıl sonra tesadüflerin yeniden bir araya getireceği bir çiftin eğlenceli hikayesini konu alan dizinin başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel paylaşırken, onlara Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Mehmet Korhan Fırat, Süleyman Atanısev, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Murat Karasu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de eşlik ediyor.

Renkli kadrosuyla “Aşk Mantık İntikam”, 18 Haziran Cuma itibarıyla her cuma saat 20.00’de FOX’ta.

Fragmanı izlemek için tıklayın!