Asırlık taş konak turizme kazandırıldı

NEVŞEHİR (AA) - YASİN TEMEL - Nevşehir'in merkeze bağlı Kaymaklı Beldesi'nde bulunan 106 yıllık konak, restore edilerek turizme kazandırıldı.



Kaymaklı Belediyesi, 106 yıl önce yapılan ve son 30 yıldır kullanılmadığı için büyük oranda tahribata uğrayan Uzun Ali Konağı'nı Kültür ve Turizm Bakanlığından destek alarak restore ettirdi.

Tarihi taş konak, içinde günlük yaşamda kullanılan ve antika değerindeki kilim, mutfak malzemeleri, oturma grubu gibi eşyalarla donatılarak kültürel yaşamın örneklerinin yer aldığı restorana dönüştürüldü.

Belediye Başkanı Halit Elma, AA muhabirine, taş konağın, geçmişte beldede yaşamış kilise görevlisi bir papaza ait olduğunu, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesi ile uzun süre boş bırakıldığı için yıprandığını söyledi.

Konağın, Bakanlıktan bedelsiz olarak tahsisini sağladıklarını ifade eden Elma, "Konağın belediyemize tahsisini sağlayıp restore ettirerek, aslına uygun hale getirdik. Konak içindeki tüm eşyaları da yeniden restore ettirdik. Daha sonra burasını yerel ve kültürel doku örneklerinin yer aldığı restorana dönüştürdük. Tarih ile iç içe olan konağımızı restoran olarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açtık. Hem Kaymaklı'ya gelen turistlere konağı gezdirerek beldenin geçmişini tanıtıyoruz hem de yöresel yemeklerimizi sunuyoruz." şeklinde konuştu.



- "Tarihi konak yöre kadınlarına istihdam oldu"

Konağın özellikleri ve işleyişi hakkında da bilgi veren Elma, "Konağın aktif kullanılan 4 odası var. Mutfak ve kilerin yanı sıra Kaymaklı'nın tescilli ürünü kuru kaymak ile ekmeğinin ve tandır yemeklerinin yapıldığı büyük ocaklar bulunuyor. Böyle tarihi bir yeri Kaymaklı'ya kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Beldemiz zaten, yer altı şehri ile tarihi dokuyla bir bütün içindedir." dedi.

Başkan Elma, Kaymaklı'da yaşayan kadınlara belediyenin kontrolünde konağı tahsis ettiklerini de dile getirerek, "Ev hanımlarımız hazırladıkları yöresel yemeklerin yanı sıra evlerinde yaptıkları el ürünlerini burada sergileyerek hem evlerine ekonomik olarak katkı sağlıyor hem de turizm açısından güzel bir örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Konakta çalışarak aile bütçesine katkı sağlayan kadınlardan Saniye Yaşar da "Burada diğer ev hanımlarıyla, ev mantısı, düğün çorbası, tandırda kuru fasulye, köfte, yöresel lezzetlerden kuru kaymak ve benzeri yemekleri hazırlıyoruz ve konuklarımıza sunuyoruz. Aynı zamanda da ev ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesini sağlayanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hacer Erdener ise konağın restore edilmesinden sonra kendisi gibi birçok ev hanımının düzenli gelir elde etmeye başladığını belirtti.

