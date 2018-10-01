Asırlık kardeşlerden uzun yaşam sırları

AYDIN (AA) - Uzun yaşam üzerine çeşitli bilimsel araştırmaların yapıldığı Aydın'ın Nazilli ilçesi Beyerli Mahallesi'nde yaşayan Elif Dedeoğlu (100) ile kardeşi Ayşe Arıcıoğlu (96), kentin "yaşayan en büyük kardeşleri" olarak biliniyor.

Eşlerinin hayatlarını kaybetmesiyle tek başına kaldıkları evlerinde yaşayan kardeşler, yaşlılıktan kaynaklanan hastalıklara rağmen kendi ihtiyaçlarını kendileri görüyor.

Dedeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ömründe bir asrı doldurduğu için mutlu olduğunu belirterek, torunlarının çocuklarıyla birlikte 22 toruna sahip olduğu için de çok huzurlu olduğunu söyledi.

Kendisine sürekli nasıl beslendiği yönünde sorular sorulduğunu aktaran Dedeoğlu, "Ne bulursam yedim" dese de en çok bal ve otlu yemekler yediğini ifade etti.

Yaşlılığın çok zor olduğuna dikkati çeken Dedeoğlu," Bir hasta oldun mu işte o zaman hayat hiç çekilmiyor. Çünkü tek başına bir şey yapamıyorsun. Birilerinin yardımına muhtaçsın. Çok şükür ki çocuklarım geliyor ve işlerimde bana yardım ediyor. Allah ele ayağa düşürmesin. En azından kalkıp kendi ihtiyaçlarımı görebiliyorum." dedi.

"Bir gün yaşlanacağız dedik ve yaşlandık"

Herkesin gençliğinin kıymetini bilmesi gerektiğini vurgulayan Dedeoğlu, şunları ifade etti:

"Akşam olduğunda sanki sabah hiç olmayacakmış gibi. Çünkü yanında kimse yok. Şimdi bana deseler para mı istersin yoksa gençliğini mi? Hiç düşünmeden gençliğim derdim. Parayla alınacak deseler şimdi alırdım. Ama gençlik parayla alınacak bir şey değil. Bir gün yaşlanacağız dedik ve yaşlandık."

Torunlarını çok sevdiğini belirten Dedeoğlu, onların "nene nene" diye seslenmesinin kendisinin en büyük sevinç kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

Gençliğinde çok çalıştığını anlatan 11 torun sahibi Arıcıoğlu, "Çift sürdüm. Öküzlerle çok tarla sürdüm. Böyle böyle vakit geçirdim. Çok çalıştım. Eşekle kaç defa yük taşırken düştüm. Ama çalışmaktan hiç bıkmadım. Çoluğumuzla çocuğumuzla bir şekilde geçinip gidiyoruz." diye konuştu.

"Gençlik gitti artık"

Bu yaşına kadar sağlıklı gelmesinde bol yoğurt, et ve zeytinyağı yemesinin etkili olduğuna inandığını ifade eden Arıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Gençliğimi çok özlüyorum. Gençliğimizin kıymetini bilmek gerekiyor. Gençlik gitti artık. İyi beslenip kararında çalışmazsan çok yıpranırsın. Az beslenip çok çalışırsan da sağlıklı olamazsın. Çünkü yaşlılık çok zor. Namaz kılamıyorsun, abdest alamıyorsun. İstediğini yiyip içemiyorsun. Yalnız kalıyorsun. Bir çocuk nasılsa adeta bir çocuk gibi oluyorsun. Gece yalnızsın, uyanırsın yalnızsın. Çok zor… Gençlik gittikten sonra hiçbir şeyin anlamı yok. İki değnekle yolda yürümekten bazen utanıyorum. Ama yüce Allah’ım herkesi böyle yaratmış. Herkes bir gün önce genç, sonra yaşlı olacak."

Sağlıklı yaşamda iyi beslenmenin yanı sıra mutluluğun da önemli olduğuna dikkati çeken Arıcıoğlu, "Yani evlilikte saygı ve sevgiyle birlikte birbirine bağlı olmak çok önemli. Bir evlilikte geçim olmalı ki huzur olsun. Çok şükür eşim beni hiç üzmedi. Çok özlüyorum onu. Bazen onun duvarda asılı olan fotoğrafımı elime alıp onunla konuşuyorum." diye konuştu.

Muhabir: Ferdi Uzun