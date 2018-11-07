Asırlık çınar ağacı için güzergah değişti

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce Erenler ilçesine kazandırılacak duble yolun güzergahı, 270 yıllık çınar ağacı için değiştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından D-100 Karayolu'nun Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) - 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında yeni duble yol projesi hayata geçirildi.

Yaklaşık 1 kilometrelik duble yol güzergahında Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1997 yılında tescil edilen ve 270 yıllık olduğu belirtilen çınar ağacının olduğunu fark eden yetkililer, projeyi revize ederek yolun aksını değiştirdi.

Çınar ağacı yetkililerce koruma altına alınırken, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

"Çevreye karşı hassasiyet, ahlaki sorumluluktur"

Yeni duble yol çalışmalarını inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, bölgeye kazandırılan duble yol kadar 270 yıllık çınar ağacının da önemli olduğunu belirtti.

Yeşile ve ağaca dönük sorumluluklarının her zaman bilincinde olduklarını vurgulayan Toçoğlu, "Ağaca, yeşile, çevreye, doğaya karşı sorumluk gözeten bir anlayışla hareket ediyoruz. Güzergahta bulunan 270 yıllık çınar ağacının herhangi bir zarara uğramaması için yolun aksını kaydırdık. Çevreye karşı hassasiyet, ahlaki bir sorumluluktur. İnşallah bölgede yer alan çınar ağacı, yüzyıllar boyunca yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Toçoğlu, yeni duble yol ile OSB ulaşımına rahatlık kazandıracaklarını anlatarak, çalışmalarda sona yaklaştıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan da bir kilometrelik güzergahı duble yol haline getirmek için çalışmaları başlattıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"OSB ulaşımlarında yoğun olarak kullanılan bir arter. Genişliğini 40 metreye çıkardığımız bölünmüş yolda SATSO-OSB arası gidişleri tamamlamış, kullanıma açmıştık. Şimdi diğer şeritte altyapı çalışmaları devam ediyor. Hemen ardından asfaltını ve diğer tüm gereklilikleri tamamlayarak bölgeye kazandıracağız. Aynı zamanda arterdeki çınar ağacını da koruma altına alarak yol projemizi revize ettik."