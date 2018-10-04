Aşırı yonca yemekten rahatsızlanan büyükbaş hayvanlar kesildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde aşırı yonca yiyerek rahatsızlanan 5 büyükbaş hayvan kesildi.

Aşağısarıca köyünde çobanın yaydığı sürü köy merasındaki yonca tarlasına girdi. Burada aşırı yonca yiyen hayvanlar, kısa süre sora rahatsızlanmaya başladı.

Çobanın haber vermesi üzerine bölgeye gelen köylüler, rahatsızlanarak yere yatan 5 büyükbaş hayvanı keserek telef olmaktan kurtardı.

Köylülerin haber vermesi üzerine köye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, rahatsızlanan diğer hayvanlara müdahalede bulundu.

Veteriner hekim Turgay Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağan yağmurlardan dolayı yoncanın aşırı gaz yapması nedeniyle hayvanların gazdan dolayı şiştiğini ve telef olmadan kesildiğini söyledi.

Köyde hayvanlara yeniden karma aşı yapılacağını söyleyen Altay, "Muhtemelen bu hayvanların aşısı olmadığından dolayı yedikleri yonca gazla birlikte şişkinlik yapmış. Halk arasında buna 'çatlama' diyoruz. Köyde yeniden aşılama çalışması yapılacak." diye konuştu.

Altay, kesilen hayvanların ilçe mezbahanesine götürüldüğünü ve gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından tüketime sunulacağını belirtti.







