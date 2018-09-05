Aşıklar Sivas Kongresi için söyledi

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü dolayısıyla aşıklar konseri düzenlendi.

Aşıklar, 4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen konser programında sahne aldı.

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen programda, Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği (SİFAHOD) üyeleri, türküler söyleyip taşlama yaparak ve halk oyunları sahneleyerek izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, programda yaptığı konuşmada, güzel ruhu olan bir kentte yaşamaktan onur duyduğunu söyledi.

Sivas'ta, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserleri bir arada görmenin mümkün olduğunu belirten Aydın, "Sivas her zaman bayrağına, ezanına, devletine sahip çıkmış, her zaman gerektiğinde canını ortaya koymuş bir şehir. Böyle bir şehirde olmak, böyle bir şehirde sizlere hizmet etmek gerçekten bizim için şereflerin en büyüğüdür." dedi.

Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü ise 4 Eylül'ün Sivas tarihi için değil, Türk tarihi içerisinde büyük bir kırılma noktası olduğunu ifade etti.

Programı, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ile kurum amirleri de izledi.