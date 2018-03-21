Aşık Veysel'in ölümünün 45. yılı

SİVAS (AA) - Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Sivas İl Müdürlüğü, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 45. yılı dolayısıyla program düzenledi.

KYK Sivas İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin bir araya gelerek oluşturdukları koro ve saz ekibi, Aşık Veysel Şatıroğlu’nun vefatının 45. yılı anısına Kadı Burhaneddin Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda konser verdi.

Programda konuşan KYK Sivas İl Müdürü Erdoğan Tunç, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir kurum olarak halk ozanı Aşık Veysel’i unutmadıklarını belirtti. Tunç, hedeflerinin toplumda duyarlı gençler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü ise öğrencilere Aşık Veysel’in bilinmeyen yönlerini anlatarak, "Aşık Veysel’i doğru anlamamız gerekir, onu her alanda incelemek ve Veysel gibi büyük üstatları dünyaya tanıtmak hepimizin vazifesi." ifadelerini kullandı.

Program sonrasında korodaki öğrencilere isimlerine özel Sivas hatırası bağlama, Aşık Veysel’in hayatını konu alan kitaplar ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Aşık Veysel'i anma programına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.