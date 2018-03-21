Aşık Veysel mezarı başında anıldı

SİVAS (AA) - Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 45. yılında doğum yeri Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı.

Sivas Valisi Davut Gül, anma programında yaptığı konuşmada, Aşık Veysel’in sevenlerin sadece burada olmadığını söyledi.

Artvin'den Mersin'e, Van'dan İzmir'e kadar ülkenin her tarafında Aşık Veysel'in adı geçtiğinde insanların mutlaka kalbinde sıcak sevgi hissettiğini dile getiren Gül, şöyle konuştu:

"Aşık Veysel'in ailesine aynı sevgiyi hissediyorlar. Bunun sebebi şüphesiz tesadüf bir şey değil, Aşık Veysel'in anlattıkları ve Aşık Veysel'in söyledikleri. Aşık Veysel'in insan sevgisi, doğa sevgisi, kardeşliği, barışı, bu milletin, bu devletin değerleriyle barışık olması Aşık Veysel'i değil 45 yıl, bin yıl, 5 bin yıl, 100 bin yıl yaşatacak değerlerdir. Bizim milletimiz vefalı millettir, kendisine ihanet etmeyeni, kendisiyle barışık olanı başının üstünde taşır ve taşımıştır. Aşık Veysel'i sevenler de böyledir."

Konuşmaların ardından Aşık Veysel'in mezarına karanfil bırakıldı, dua edildi.

Anma programına, Aşık Veysel'in oğlu Bahri Şatıroğlu, kızı Zekine Şatıroğlu ve akrabalarının yanı sıra Şarkışla Kaymakam Vekili ve Yıldızeli Kaymakamı Yusuf Cankatar, Şarkışla Belediye Başkan Vekili Musa Yılmaz, Sivas İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Gül ve beraberindekiler, daha sonra Aşık Veysel Müzesi'ni gezdi.