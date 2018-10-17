Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu'nda akademik yıl açılışı

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesindeki Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu'nda 2018-2019 eğitim öğretim yılının açılışı için tören düzenlendi.

Seminer salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Turgay, törende yaptığı konuşmada, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Buradan aldığınız belgelerle yetinmeyin, kendinizi her alanda geliştirin. Akademinin önemi de burada ön plana çıkıyor. Sizlerden istirhamım okulunuzu zamanında bitirin, ailenizin beklentilerini yerine getirin." diye konuştu.

Kaymakam Akif Pektaş, Başkan Oğuz ve Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nevzat Balıkçıoğlu, günün anısına öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Törene öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

