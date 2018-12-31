Aşık Sefil Selimi anıldı

SİVAS (AA) - Aşık Sefil Selimi mahlaslı halk ozanı Ahmet Günbulut, ölümünün 15. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Yıldırım Mezarlığı'ndaki ozanın kabri başında gerçekleşen anma töreninde Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, ozanın çocukları, yol arkadaşları ve yakınları kabre karanfil bıraktı.

Pektaş, AA muhabirine, aşıklık kültürünün devam etmesini önemsediğini vurgulayarak, "Aşıklık kültürünün devamı ve burada bulunan gençlerimizin Sefil Selimi’nin deyişlerini özümsemesi önemli. Bu noktada bizler de elimizden geldiğince aşıklık kültürünün devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Sefil Selimi’nin torunu Cavidan Köse de dedesinin her yıl anılmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da bizi yalnız bırakmadılar. Dedemizi özlüyoruz. O, yaşayan bir kültürdür, kültürünün devam etmesini, unutulmamasını istiyorum." ifadelerini kullandı.