ASELSAN'ın ikincil halka arzında talep toplanacak

İSTANBUL (AA) - ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN'ın ikincil halka arzında 31 Mayıs-1 Haziran'da talep toplanacağını belirterek, "Yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılara ayrılan pay yüzde 60 oranında. Böylece milletimizin şirketinin yeni paylarının yine milletimize ayrılmasını tercih ettik." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli ve özgün olarak karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan ve şu anda dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi içinde 57'inci sırada olan ASELSAN, ikincil halka arzı öncesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

"Yerli yatırımcıların payı yüzde 60 oranında"

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Görgün, halka arz kararının yönetim kurulu tarafından 2017 yılının son çeyreğinde alındığını belirterek, "Süreci o tarihten itibaren sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz. Haziran ayı başında bu işi tamamlayacağız." diye konuştu.

Görgün, yaptığı toplantı ve görüşmeler sonucunda edindiği izlenime göre dünyanın her tarafından yoğun bir ilgiyle karşılacaklarını belirterek, "Orta Doğu'dan büyük bir ilgi var. Avrupa, ABD ve Uzak Doğu'da da ilgi olduğunu biliyoruz." dedi.

ASELSAN hisselerine ilişkin yurt dışında uzun vadeli karlılık gözetildiğini dile getiren Görgün, "Roadshow'larda, ikincil halka arzla birlikte uzun vadeli takip edilen fonların yatırım yapmak istediği algısını hissettik. Bizim yurt dışı hissedarların çoğu uzun vadeli yatırım yapan emeklilik fonları. Türkiye'deki bireysel yatırımcılar da emekli fonu gibi algılıyorlar. Her ay düzenli olarak ASELSAN hissesi alan yatırımcılar var." yorumunu yaptı.

Görgün, şunları kaydetti:

"Yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılara ayrılan pay yüzde 60 oranında. Böylece milletimizin şirketinin yeni paylarının yine milletimize ayrılmasını tercih ettik. Yüzde 30 kurumsal yerli, yüzde 30 bireysel yerli olacak. Yüzde 40 oranında ise yabancı yatırımcılara pay ayrıldı." bilgisini verdi.

Görgün, "Şirket, halka arzdan 2 milyar 989 milyon ila 3 milyar 640 milyon TL gelir bekliyor. Talep sonunda geliri hep birlikte göreceğiz ama 3 milyar liranın üzerinde olacağı tahmin ediliyor." dedi.

"İkincil halka arzın yüzde 60'ı yurt içine"

ASELSAN Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Okan Turan ise ikincil halka arzda yurt içi-yurt dışı dengesini konusunda şu bilgileri verdi:

"Halka arz edilecek payların yüzde 60'ını yurt içine tahsis ettik. Bunu yaparken, yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcıları birbirinden ayırmadık. Yüzde 60'lık yurtiçi tahsisatın yarısını sayıları yüz bini bulan bireysel yatırımcılarımıza ve diğer yarısını da kurumsal yatırımcılarımıza ayırdık. Yurt dışı kurumsal yatırımcıların payını yüzde 40 ile sınırlandırdık."

"Halka arz gelirinin yüzde 40'ı yapay zekaya ayrılacak"

Verilen bilgilere göre, ASELSAN, 1 milyar TL olan ödenmiş sermayesini 1 milyar 140 milyon TL'ye çıkarmak üzere toplam 140 milyon TL nominal değerli paylarını, mevcut ana ortağın yeni pay alım hakkını (rüçhan hakkını) kısıtlamak suretiyle halka arz ederek bedelli sermaye artırımı yapacak.

Yüzde 84,58'i Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait olan ASELSAN'ın halihazırda yüzde 15,3 olan halka açıklık oranının, bu bedelli sermaye artışı sonrası yüzde 25,70'e çıkarılması hedefleniyor.

Yeni paylar, bir lotu (1 lira nominal) 21,35-26,0 lira fiyat aralığında talep toplanmak suretiyle halka arz edilecek. Ortalama fiyat ise 23,68 lira.

Halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 40'ı yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilere yatırım, yüzde 10’u işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, yüzde 20’lik kısmı Ar-Ge harcamaları, yüzde 30’luk kısmı yurt içi ve yurt dışı şirket birleşme ve satın almaları için değerlendirilecek.

Hisseler 7 Haziran'da işlem görmeye başlayacak

ASELSAN'ın ikincil halka arzında 31 Mayıs-1 Haziran'da talep toplanacak. Hisseler 7 Haziran'da işlem görmeye başlayacak.

2018'de satışların yüzde 25-35 artması bekleniyor

Kurum 2017 yılında 5,4 milyar TL seviyesinde satış gerçekleştirdi. 2,1 milyar dolar yeni sipariş alarak bakiye siparişlerini 6,8 milyar dolara çıkardı. Mart sonu itibarıyla şirketin siparişleri ise 7,5 milyar dolara ulaştı. 2018’de satışların yüzde 25-35 oranında artması bekleniyor.

Aldığı siparişlerle 2018 yılı için büyümeyi sağlayacak iş potansiyeline ulaşan ASELSAN, 2017 yılında Ar-Ge alanında önemli yatırımlara imza attı. 2016 yılında 1 milyar 243 milyon TL olan Ar-Ge harcaması, 2017'de 1 milyar 675 milyon TL oldu.

Türkiye’de savunma sanayi Ar-Ge'sinin yüzde 33’ünü tek başına gerçekleştiren ASELSAN, bu alanda Türkiye’de en çok harcama yapan şirket konumunda bulunuyor.

Muhabir: Handan Güneş