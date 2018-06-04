ASELSAN’da ikincil halka arz başarıyla tamamlandı

İSTANBUL (AA) - ASELSAN’ın ikincil halka arzında talep toplama dönemi sona erdi. ASELSAN’ın ikincil halka arzına 31 Mayıs-1 Haziran talep toplama döneminde 64 bin 646 yatırımcıdan 160 milyon 594 bin 642 adet talep geldi ve 140 milyon adet pay satışı yapıldı.

ASELSAN açıklamasına göre, ASELSAN’ın ikincil halka arzına 64 bin 352 bireysel yatırımcı katıldı.

ASELSAN’ın ikincil halka arzına 31 Mayıs-1 Haziran talep toplama döneminde 64 bin 646 yatırımcıdan 160 milyon 594 bin 642 adet talep geldi ve 140 milyon adet pay satışı yapıldı.

1 TL Nominal değerli hisse fiyatı 21,35 TL olarak belirlenirken, son tahta kapanış fiyatından (23,60 TL) oluşan şirketin toplam piyasa değeri 26,9 milyar TL oldu.



İkincil halka arz ile ödenmiş sermayesini 140 milyon TL artırarak 1 milyar 140 milyon TL’ye yükselten şirketin yeni halka açıklık oranı, ikincil halka arz sonrası yüzde 25,70'e çıktı.



Yüzde 60 ile en büyük payın yerli yatırımcıya ayrıldığı ASELSAN’in ikincil halka arzında, payların yüzde 80’i yerli yatırımcılar tarafından satın alındı. Yerli yatırımcılardan toplamda 132 milyon 398 bin 750 adet talep geldi ve kendilerine 111 milyon 804 bin 108 adet pay satıldı. Yabancı yatırımcılar tarafından talep edilen 28 milyon 195 bin 892 adet payın ise tamamı karşılanarak kendilerine bu miktarda satış gerçekleştirildi.

ASELSAN hisseleri 7 Haziran Perşembe günü Borsa İstanbul’da işleme açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, dünyadaki ekonomik konjonktüre karşın milletin güveni ile başarılı bir halka arz gerçekleştirdiklerini belirtti.

ASELSAN’ın dünya savunma sanayinin ilk sıralarında yer alması için önemli bir aşamayı başarıyla tamamladıklarını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"İkincil halka arzımızda son zamanlarda hiçbir halka arzda görülmemiş ciddi bir bireysel yatırımcı talebi aldık. Gerçek anlamda tabana yayılmış olan bu talebi çok değerli buluyoruz. 63 bin bireysel yatırımcının beklenenin çok üzerinde bir taleple katıldığı ikincil halka arzda ‘milletin hayali’ olduğumuzu bir kez daha gösteren, Türkiye’ye güvenen, ASELSAN’a inanan, güç katan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Halka arzdan gelen geliri Türkiye'nin ASELSAN’I şirketimizi çok daha ileri götürmek için yüksek yerli teknoloji, Ar-Ge, yapay zeka, yurt içi ve yurt dışı yeni yatırımlarda değerlendireceğiz. Yatırımcılarımızın ASELSAN’a gösterdiği teveccühün bize büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkında olarak milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalışacağız."





