"ASELSAN ürünleri ilgi çekiyor"

BERLİN (AA) – ASELSAN Profesyonel Haberleşme Program Müdürü Güldehan Batmaz, şirketin çalışmalarının yakından takip edildiğini ve geliştirdikleri ürünlerin ilgi çektiğini söyledi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de 15-17 Mayıs tarihlerinde 100’ün üzerinde şirketinin katıldığı “Critical Communications World 2018” (CCW 2018) Fuarı’na ASELSAN da yer alarak ürünlerini sergiledi.

ASELSAN'ın fuarda sergilediği ürünler hakkında AA muhabirine bilgi veren şirketin Profesyonel Haberleşme Program Müdürü Güldehan Batmaz, CCW 2108 Fuarı’na özellikle polis, jandarma, ambulans, afet durumunda müdahale eden ekipler gibi kamu güvenliğini sağlamakla görevli birimlerin haberleşme ihtiyaçlarının çözülmesi konusundaki çalışmaların sergilendiğini belirterek, "Biz de kamu güvenliği alanındaki haberleşme çözümlerimizi buraya getirdik." dedi.

Türkiye’de bu alanda büyük çalışmalara imza atıldığını belirten Batmaz, fuara değişik tipte tamamen ASELSAN mühendisleri tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş telsizler, bunların kullandığı uygulamalar, haberleşme alt yapısını oluşturan baz istasyonları ve bunların anahtarlama birimleri ile acil yardım müdahalelerinde kullanılan uygulamaları sergilediklerini ifade etti.

Ayrıca kriptolu haberleşmeyi sağlayan özel kripto cihazlarının da burada gösterildiğine işaret eden Batmaz, "ASELSAN dünyada kripto yazılımı, kripto donanımı geliştiren az sayıdaki şirketlerden biridir. Burada da oldukça iddialıdır. Hatta aynı zamanda bu konuda teknoloji transferi bile yapmaktadır yurt dışına." ifadelerini kullandı.





- "Gösterilen ilgi gayet iyi"





Dünyada çeşitli kripto teknolojilerinin bulunduğunu, ancak yerelde geliştirilmiş milli kriptonun kullanılmasının dışardan müdahalelere ve dinlenmeye karşı bir koruma teşkil ettiğini vurgulayan Batmaz, "Bizim çözümlerimiz bunları sağlayacak şekilde yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Batmaz, fuarda ASELSAN’a gösterilen ilginin gayet iyi olduğunu da ifade etti.

ASELSAN’ı tanıyan kurumların ve firmaların fuarda yer aldığına işaret ederek, “Rakiplerimiz özellikle bizi çok iyi tanıyor. Bizi yakından takip ediyorlar. Ürünlerimiz ilgi çekmektedir. Büyük merak uyandırıyoruz." şeklinde konuştu.

Ürünlerin bütün tasarımlarının Türk mühendisleri tarafından yapılması ve Türkiye’de üretilmesinin büyük ilgi ile karşılandığını anlatan Batmaz, fuar kapsamında yaptıkları sunumlarda ürünlerin yoğun bir şekilde fotoğraflandığını, Uzak Doğu ülkelerinden gelen katılımcıların da ürünlere büyük ilgi gösterdiklerini belirtti.

Batmaz, bu tür fuarlarda yer almanın Türk halkının yeteneğinin gösterilmesi ve geliştirdiği ürünlerin sergilenmesi açıdan çok önemli bulduğunu ifade ederek, “Gurur duyuyorum.” şeklinde konuştu.





- "Teknolojiyi yakından takip ediyoruz, başı çekenlerden biriyiz"





Teknolojinin çok hızlı ilerlediğini ve ticari alanda da ciddi çalışmaların yapıldığını ifade eden Batmaz, “Biz de bunları yakından takip ediyoruz. Önde gitmek için, geriden takip etmek değil, yeni geliştirilen teknolojilerin içinde bulunmak için tasarım ekiplerini bu amaçla görevlendiriyoruz. Yeni gelişen teknolojinin içindeyiz. Başı çekenlerden biriyiz." dedi.

Dünyada bu alanda faaliyet gösteren oyuncu sayısının az olduğuna işaret eden Batmaz, buradaki büyük oyuncuların arasında ASELSAN'ın, bir Türk firmasının, yer almasının gurur verici olduğunu kaydetti.