Aselsan Silah Sistemleri Tesisi Konya'da kurulacak

KONYA (AA) - Aselsan ve Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi ortaklığında Konya'da, Türkiye'nin ihtiyacı olan savunma araçlarının üretileceği tesis kurulacağı bildirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Konya'da Aselsan ve Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığında, Türkiye'nin ihtiyacı olan bütün savunma araç ve gereçlerinin üretilmesi konusunda 300 milyon lira sermayeli bir şirketin kurulmasına dair proje için gerekli imzaların atıldığını belirtti.

Projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kahramanmaraş mitingine giderken uçakta imzalandığını açıklayan Sorgun, "Proje önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek. AK Parti'nin nasıl bir hizmet anlayışı olduğunu gösteren bir çalışma. Bir yandan seçim çalışmaları sürerken diğer taraftan da yatırımlar devam ediyor." dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da projeyi uzun zamandır takip ettiklerini söyledi.

- "300 milyon lira sermayeli bir yatırım"

Projenin dünya devi olan ve emin adımlarla ilerleyen Aselsan ile Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığıyla yürütüleceğini anlatan Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Proje, Konya'da silah sistemlerinin kurulması, üretilmesi, tasarımı, Ar-Ge'si ve inovasyon merkezi oluşturulmasına yönelik. Organize Sanayimizin 5. bölgesinde 35 bin metrekarelik bir alanda kurulması öngörülen, 300 milyon lira sermayeli bir yatırım. Burada ülkemizin ihtiyaçlarında kullanılacak silah sistemleri üretilecek. Üretimin Konya'da yapılması sağlanacak. Konya'nın, Anadolu'nun savunma sanayi üretim merkezi olması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Türkiye ihracat ve üretimle büyüyor. Savunma sanayisi de bu anlamda Türkiye'nin çekici gücü olmaya devam ediyor. Savunma sanayisi 3,5 milyar dolarlık ihracatını Konya ile birlikte daha da yukarıya taşıyacak, Konya, savunma sanayisinin omurgası olacak."