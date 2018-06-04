ASELASAN'ın ikincil halka arz sonuçları açıklandı

İSTANBUL (AA) - ASELSAN'ın ikincil halka arzına ilişkin sonuçlar açıklanırken, şirket paylarının halka arzında birim fiyat 21,35 TL oldu.
İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin ASELSAN'ın ikincil halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ASELSAN paylarının halka arzında birim fiyatın 21,35 TL olarak belirlendiği ifade edildi.
Açıklamada, sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 140 milyon TL nominal değerli payların satışının gerçekleştiği bildirildi.
Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarlarının yatırımcı grubu
bazında dağılımı şöyle: