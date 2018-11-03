Aşçılık ve pastacılık kursiyerleri hünerlerini sergiledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de İçişleri Bakanlığının destek verdiği "Mesleğim Elimde Geleceğim Güvende" projesi kapsamında aşçılık ve pastacılık eğitimi alan kursiyerler, hünerlerini sergiledi.

Kocasinan Belediyesi Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda düzenlenen programda, 45 kursiyer, hazırladıkları pasta ve yemeklerle hem ev ekonomisi, hem de ülke ekonomisine katkı sunmak için gün sayıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen istihdam odaklı projede, Kayseri'nin zengin mutfak kültürünün daha geniş kitlelere tanıtılması ve kadınların iş hayatına kazandırılması amaçlanıyor.

Nitelikli eleman gücünü arttırmak istediklerini ifade eden proje koordinatörü Orhan Çetin, şunları kaydetti:

"Projemizin sonunda 25 aşçılık ve 20 pastacılık olmak üzere 45 öğrencimizin tamamı istihdam edilmek üzere planlandı. Birçoğuna şuan talep gelmiş durumda. Kursun bitimini bekliyorlar. Haftalık 10 saat uygulamalı eğitim görüyorlar. Birçoğu kursa başladığı halde teklifler geliyor. Ev yemekleri ve pasta isteyenler arıyor. Bir bakıma Türkiye'de tek olan projemiz ilgi ve cazibe noktası oldu."

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni Semiha Evcil ise projenin 18 ve 29 yaş arasındaki gençlerin istihdam edilmesine yönelik olduğunu söyledi.

Kursiyerlerin eğitim sonucunda sertifika alacağını aktaran Evcil, ekimde başlayan kursun 20 Ocak'ta sona ereceğini ifade etti.

Program, daha sonra kursiyerlerin yapmış oldukları pasta ve yemekleri katılımcılara ikram etmesinin ardından sona erdi.





































