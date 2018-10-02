ASBİR'den anlamlı bağış

SİVAS (AA) - Avrupa Sivaslılar Birliği (ASBİR) Genel Başkan Yardımcısı Gazi Kılınç, Sivas Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret ederek, Sivas Hizmet Vakfına (SHV) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışta bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılınç, ziyarette, Sivas'a her türlü katkıyı sunmaya gayret ettiklerini belirtti.

Bu katkılardan birisinin de Sivas Hizmet Vakfının "5 Bin Lisans Öğrencisine Burs" kampanyasına destekleri olduğunu aktaran Kılınç, "Sivaslı öğrencilerimize sahip çıkıyor ve 60 bin lira değerinde bir katkı sunuyoruz. Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına da 15 bin lira bağışta bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Gül ise yapılan anlamlı bağıştan dolayı ASBİR'e teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Burs alan Yiğido öğrenciler sizleri ve katkılarınızı asla unutmayacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi şehirden ve ülkemizin farklı illerinden hayırseverlerden destek beklediğimizi daha önce dile getirmiştik. Bu seslenişe kayıtsız kalmadınız. Duyarlılığınıza ve bu anlamlı bağışınıza çok teşekkür ediyorum. Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yapılan bağış ile de onur duyduk."

Sivas Hizmet Vakfı tarafından ailesi Sivas'ta ikamet eden lisans öğrencilerine yönelik verilen bursların üçüncü yılında da devam ettiğini hatırlatan Gül, "Daha çok bağış ile daha çok öğrenci, burslardan faydalanmış olacak. Aylık 150 lira olmak üzere 8 ay süre ile öğrenci başına toplamda bin 200 lira öğrenim yardımında bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Ziyarette, ASBİR Bölge Başkanı Osman Ülker ile muhasip Murat Çevik de yer aldı.