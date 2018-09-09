Asayişi sağlamak için 'ByLock'tan talimat beklemiş

ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu, örgütün sözde "büyük bölge mülkiye yapılanması"nda yer aldığı ve ByLock aracığılıyla talimat aldığı öne sürülen eski Ağrı Vali Yardımcısı Kamil Aksoy hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen Aksoy hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Aynı suçlamaya ilişkin başka bir davadaki yargılaması süren Aksoy hakkında hazırlanan 14 sayfalık birleştirme talepli iddianame, Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin tanımı, kuruluşu ile yapılanmaya yönelik bilgilere ve tanık beyanlarına yer verildi.

"ByLock"taki kullanıcı adına çocuklarının ismini vermiş

"Harun" kod adlı kişinin sözde "Erzurum büyük bölgesi mülkiye imamı", "Birol" kod adlı kişinin de "Erzurum mülkiye imamı" olduğu belirtilen iddianamede, Birol'un kullandığı ByLock hesabına ait tespit ve değerlendirme tutanağının incelenmesinde söz konusu ID'ye bağlı isimsiz kullanıcıların tespitine yönelik çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

İddianamede, belirtilen ID'ye bağlı bir başka ID numaralı ByLock hesabının kullanıcı adının "nursima17", şifresinin de "ömer2525" olduğunun tespit edildiği, söz konusu ByLock hesabının "Birol" kod adlı kişinin sorumluluğundaki kaymakamlardan birisinin kullanımında olabileceğinin değerlendirildiği ve bu hususta gerekli çalışmanın yapılması amacıyla KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildiği bildirildi.

Ekipler ve Başsavcılıkça tanzim edilen tutanaklar ile nüfus kaydından anlaşılacağı üzere sanığın, "Nursima" ve "Ömer Tarık" isminde çocuklarının olduğu tespitine yer verilen iddianamede, Nursima'nın 17 Kasım'da doğduğu ve Aksoy'un daha önce Karayazı ilçesinde kaymakamlık yaptığının belirlendiği anlatıldı.

İddianamede, Aksoy'un kullandığı ByLock hesabına ait tespit ve değerlendirme tutanağında söz konusu ID'ye bağlı iki hesabın bulunduğu, bu ID'lerden birisinin "Birol" kod adlı kişi, diğerinin ise sanıkla aynı dönemde kaymakamlık yapan biri tarafından kullanıldığının değerlendirildiği ve bu kişiyle karşılıklı yazışmalarının tespit edildiği belirtildi.

"Olaylarda çalışma yapayım mı?"

İddianamede ByLock üzerinden "Harun" kod adlı sözde bölge imamından "Birol" adlı sözde il imamına gönderilen "Karayazı" başlıklı mesajla ilgili de "Abim gerek yok, kendini sıkıntıya sokmasın. Karayazı'daki arkadaşımız soruyor. 'Kepenk kapatma gibi eylemlerin önünü almak için insiyatif alıp ilçede önde gelenlerle diyalog kurayım mı? Benzeri olaylarda çalışma yapayım mı?' diyor." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, mesajla ilgili şunlar kaydedildi:

"Abim mevcut pozisyonundan daha kritik bir pozisyon ise tercih edilebilir. Gelen cevap şu, 'Abi pozisyon nedir? Bir kaymakamın tercih edebileceği pozisyon kamu düzeni müsteşarlığında ne olabilir ki?' Dolayısıyla ilgili arkadaşımız nerede, hangi pozisyon ve kimler kimin üzerinden kime tesir edecek? Bunu açıkça bilirsek yardımcı olabiliriz, yoksa genel olarak sadece eğer tercih edilecek bir pozisyon ise aidiyetinin sorgulanmayacağı ve olma ihtimalinin yüksekliğine göre hareket edebiliyor diyebiliriz."

İddianamede, 31 Aralık 2015'te "Karayazı" başlıklı konuşmada, "(Hakan-Erhan yazdı) Abi söyle ki bence arkadaşlarımız vatanı kurtarayım diye özel bir gayret içine girmesin. Yaptığı ve yapacağı çalışmalar hanesine bir şey katacaksa, devlet ricali ve siyasiler nezdinde bir şey ifade edecek ve pazarlayabilecekse bir gayret içine girelim. Bunun dışında rutini bozmanın bir anlamı yok. Yaptığımız her şey hem hukuki olmalı hem de bize bir şey kalmalı." ifadelerinin yer aldığı bildirildi.

İddianamede, tespit edilen mesajlar ve bahse konu hususlarla yazışma içeriklerinin değerlendirilmesi sonucu "Karayazı" adlı kişinin Aksoy olduğunun görüldüğüne işaret edildi.

Tanık olarak beyanda bulunan U.B. de Aksoy'un Ankara'da KPSS ve kurum sınavlarına hazırlanılan "mezun evi" olarak adlandırılan evde kaldığını söyledi.

"Örgüt toplantılarına katıldığı anlaşılmıştır"

Tanık beyanları, tespit tutanakları ve ByLock yazışma içeriklerinden, Aksoy'un FETÖ/PDY'nin meslek sınavları çalışma evlerinde kaldığının ve ByLock programını kullandığının tespit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Karayazı Kaymakamlığı yaptığı dönemde Erzurum büyük bölge mülkiye imamı 'Harun' kod adlı kişiye bağlı Erzurum bölgesi mülkiye imamı 'Birol' kod adlı kişinin altında örgüt üyesi olarak mülkiye yapılanmasına dahil olduğu, bu minvalde kaymakamlık görevinin gereklerine göre görev yerinde meşru hükümetin temsilcisi olması ve meşru hükümetten emir ve talimat alması gerekirken dosyada mevcut ByLock içeriklerinden anlaşılacağı üzere iktidarı devirmek suretiyle anayasal düzeni ortadan kaldırma gayesi içerisinde bulunan terör örgütünün yöneticilerinden emir ve talimat aldığı, görevinin gereği olarak ilçedeki asayiş ve güvenliği sağlamaya yönelik imkanları dahilinde tüm önlemleri alması gerekirken bu hususta harekete geçip geçmemek konusunda Harun kod adlı kişiden talimat istediği ve ByLock içeriklerinden anlaşıldığı üzere FETÖ/PDY'nin Erzurum büyük bölge imamınca gerçekleştirilen örgüt toplantılarına katıldığı anlaşılmıştır."

İddianamede, Aksoy'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Muhabir: Muhammet Mutaf