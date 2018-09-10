Arzum, Plus X Award 2018'de 8 ödülün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Arzum, 2018 yılında pazara sunduğu yeni ürünleri Technoart el blender'ı, Olimpia Plus elektrik süpürgesi, OKKA Grandio Türk kahvesi makinesi ve OKKA BeanGourmet Türk kahvesi değirmeniyle Plus X Award 2018'de 8 ödülün sahibi oldu.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, teknolojisiyle olduğu kadar tasarımlarıyla da dikkati çeken ürünleriyle ödüllerini artırmaya devam ediyor.

Plus X Award 2018'de; patentli ve özel tasarımlı 6 bıçağıyla standart blender'lara göre iki kat daha güçlü performans sunan, ergonomik tasarımı sayesinde el yapısına kolayca uyum sağlayan ve güvenli tutuş sunan Arzum Technoart el blender'ı "Tasarım ve Fonksiyonellik" ödüllerinin sahibi oldu.



Performansıyla yüksek emiş gücü sağlayan, kalıcı temizliğin anahtarını sunan ve tasarımıyla da dikkati çeken Arzum Olimpia Plus, "Tasarım ve Kullanım Kolaylığı" ödülünü de aldı.

OKKA ailesiyle bugüne dek birçok kez ödül alan Arzum, inovasyonlarla donatılmış yeni Arzum OKKA Grandio Türk kahvesi makinesiyle "Yüksek Kalite, Tasarım ve Kullanım Kolaylığı" ödüllerini aldı.

Çekirdekten taze Türk kahvesi keyfini mutfaklara taşıyan Türk kahvesi değirmeni ARZUM OKKA Beangourmet ise ergonomik tasarımıyla "Kullanım Kolaylığı" ödülünün sahibi oldu. Böylece, Arzum, 2018 yılında pazara sunduğu yeni ürünleri ile toplamda 8 ödülün sahibi oldu.