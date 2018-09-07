Arzum, IFA 2018’de büyük ilgi gördü

İSTANBUL (AA) - Arzum, tüketici elektroniği ve ev aletleri alanında dünyanın en önemli ticaret fuarlarından IFA 2018 Fuarı'nda inovasyonu ve tasarımı ile ödüllü ürünleriyle ziyaretçilerden tam not aldı.

Arzum açıklamasına göre, Arzum, 31 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 2018 IFA Berlin Uluslararası Elektronik Ürünler ve Teknolojileri Fuarı'na katılım gösterdi. Marka fuar süresince gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım ve ütü olmak üzere 6 ürün kategorisindeki en yeni teknolojilere ve tasarımlara sahip ürünleriyle büyük ilgi gördü.

İnovasyonu ve tasarımı ile ödüllü kahve makinaları Arzum OKKA, Arzum OKKA Minio ve OKKA ailesinin en yenisi Arzum OKKA Grandio ile “OKKA’lı bir Türk Kahvesi” deneyimi yaşatan marka, Arzum OKKA Grandio’yu ilk kez tüketicilerle buluşturdu. LED aydınlatmalı dokunmatik paneli ve akıllı su teknolojisiyle birlikte kahve severlere birçok yeni özellik sunan Arzum OKKA Grandio, fuarın dikkat çeken ürünleri arasında yer aldı. Arzum OKKA ailesinin yeni üyesi Türk Kahvesi değirmeni Arzum OKKA Beangourmet de fuar kapsamında tüketicilerle ilk kez buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı,teknolojiyi tasarım ve yaratıcılık ile birleştirerek ortaya çıkardıkları ürünlerle 52 yıldır tüketicilerin hayatlarına dokunduklarını ve onların hayatlarını kolaylaştırdıklarını belirtti.

. Dünya markası olma yolundaki hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Kolbaşı, "Her yıl önemli fuarlarda yer almak ve uluslararası arenada tüketicilerle olmak, onların yorumlarını almak, beklentilerini gözlemlemek bizim için oldukça önemli. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da IFA’da stant açtık ve oldukça güzel geri dönüşler aldık. Son yıllarda pazardaki hızlı değişim, küçük ev aletlerini ihtiyaç olmaktan çıkarıp hayatımızın önemli yardımcıları haline getirdi. Bu alanda tüketici beklentisinin fonksiyonellikten, tasarım ve yeniliğe doğru evrildiğini gözlemliyoruz. Küresel trendleri yakından takip etmek ve yerele adapte edebilmek çok önemli. Biz de bu noktayı önemsiyor ve AR-GE, inovasyon, tasarımla tüketicilerimizle buluşuyoruz." ifadelerini kullandı.





