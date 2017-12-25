Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Artunay'dan NTSO'ya ziyaret

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanı Mehmet Arif Parmaksız'ı makamında ziyaret etti. Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı Emin Çakı ve Uyuşturucu Suçlarla Mücadele...

25 Aralık 2017 Pazartesi 19:39
Artunay'dan NTSO'ya ziyaret
banner230

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanı Mehmet Arif Parmaksız'ı makamında ziyaret etti.

Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı Emin Çakı ve Uyuşturucu Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Osman Cihan Torun'un da hazır bulunduğu ziyarette Artunay, Nevşehir Valiliği öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğü ve Ahiler Kalkınma Ajansı Koordinatörlüğünde, kentte 2-3 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen sempozyuma katkılarından dolayı Parmaksız'a teşekkür etti.

Artunay, ziyarette Parmaksız'a sempozyum katılım belgesi ve plaket verdi.

Parmaksız, NTSO olarak toplum sağlığı ile ilgili her konuya duyarlı olduklarını, bu tür programlara katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.


Anahtar Kelimeler:
Arif Parmaksız NTSO BaşkanıMehmet Artunay Nevşehir Emniyet MüdürüNevşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim