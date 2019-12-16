Artuklu'dan kardeş belediyeye ziyaret

KAYSERİ (AA) - AK Parti 26. dönem Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye olan Mardin'in Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mardinli dostlarını Kayseri'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükkılıç, Mardin ve Kayseri'nin hoşgörünün merkezi iller olduğunu kaydetti.

Orhan Miroğlu da Artuklu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasındaki dostluk ve kardeşliğin çok güçlü temellerle atıldığını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Abdülkadir Tutaşı da "Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin, bizi Kayseri Büyükşehir ile kardeş şehir ilan ettiğini belirtmesinden çok mutlu oldum. Herkesin gönlünde bir aslan yatar, benim de gönlümde Kayseri yatıyordu. Bu kardeşlik Güneydoğu ile İç Anadolu'nun köprüsü olacak. Kayseri belediyeciliğinden ve üstadımız başkanımızdan alacağımız çok dersler var." ifadelerini kullandı.

Memduh Büyükkılıç, Orhan Miroğlu'na Kültepe'de çıkarılan tabletlerin replikasını hediye etti.