AKSARAY (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bütün sulama birliklerine, DSİ’den ve 8 tanesi de diğer kurumlardan olmak üzere başkan tayin ettik. Artık DSİ’nin yönetiminde. Bu müjdeyi size duyuruyorum, artık DSİ çiftçilerin emrinde, çiftçilerin hizmetkarı. DSİ’nin kapısında 'Devlet Su İşleri çiftçilerin hizmetkarıdır' diye yazacak." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Aksaray'a gelen Eroğlu, Aksaray Valiliği'ni ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Vali Aykut Pekmez ile bir süre görüşen Eroğlu, burada düzenlediği basın toplantısında, kenti geçen yıl ziyaretinde 48 yatırımın müjdesi verdiğini, bunlardan 40’ının tamamlanmış durumda olduğunu belirtti.

Aksaray'a hizmet etmeyi ibadet olarak gördüğünü anlatan Eroğlu, "Aksaray'a heybemiz dolu olarak geldik. 51 milyon liralık, hem DSİ'nin hem de Orman Genel Müdürlüğümüzün yatırımlarının temelini bugün atacağız. Buraya gelirken bütün yatırımcı genel müdürlüklerimizle birlikte geldik. Çünkü Aksaray çok önemli. Aksaray, üreten, çalışkan insanlar diyarı." diye konuştu.

Kentin öncelikle içme suyu problemi üzerinde durduklarını ve bu konuda çalışmalar yürüttüklerini anlatan Eroğlu, yatırımlar için ayrılan ödeneğin eksik geldiğini, bunun için Aksaray'a 26 milyon liralık ödenek aktaracaklarını bildirdi.

Eroğlu, hem kendi bakanlığı hem de diğer bakanlıkların özveriyle çalışarak, kente kazandırdıklarına ilişkin bilgi verdi.

Geçen ay tarlaların toplulaştırılmasına ilişkin bir kanun tasarısı hazırlandığını hatırlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Tarla içi sulama hizmetleri ve sulama birliklerinin tamamen sevk ve idaresi DSİ’ye verildi. Şu anda DSİ bu konuda hemen bir yapılanma yaptı. Burada açıklama yapıyorum. Pazartesi günü de bütün sulama birliklerine, DSİ’den ve 8 tanesi de diğer kurumlardan olmak üzere başkan tayin ettik. Artık DSİ’nin yönetiminde. Bu müjdeyi size duyuruyorum; artık DSİ çiftçilerin emrinde, çiftçilerin hizmetkarı. DSİ’nin kapısında 'Devlet Su İşleri çiftçilerin hizmetkarıdır' diye yazacak."

- "DSİ çiftçilerin dostudur, hasmı değil hısmıdır"

Eroğlu, toplulaştırma konusunun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir çalışma yaptık. Daha kanun çıkmadan toplulaştırmanın adil ve hakkaniyete uygun yapılması için bir bilgisayar programı hazırladık. Bu programa göre de hak ve adalet üzere dağıtılacak, vatandaş memnun olacak. Bununla ilgili toplulaştırmanın yapılması, tapu tescil işlemleri, tarlanın sahiplerine teslimi, ayrıca altyapı hizmetleri, yol açılması ve sulama, bunların hepsi DSİ tarafından yapılacak. Bu konuda da Pazartesi günü gerekli imzayı attım. Hayırlı olmasını diliyorum. Çiftçilerimize şu mesajı vermek istiyoruz, 'Artık bundan sonra DSİ çiftçilerin dostudur, hasmı değil hısmıdır. Biz ne gerekiyorsa yapacağız."

- "Bundan sonra şikayetler doğrudan merciye yapılacak"



Bakanlığa çeşitli konularda şikayetler geldiğini, bu şikayetlerin ilgili birimlere iletildiğini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonra şikayetler doğrudan merciye yapılacak. Sulamayla ilgili problem varsa DSİ’nin sulama birimindeki başkanına, o yapamıyorsa şube müdürüne, bölge müdürüne. Biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımızın mektupları vardı. O mektuplarda bir de Bakanlığımızın yaptığı hizmetler ve iletişim numaraları vardı. Bu çok önemli, herkes nereye telefon edeceğini bilmiyor. İletişim bilgilerimiz var. Çiftçilerimiz problemi DSİ’yle mi, DSİ’nin iletişim bilgileri var, Orman’la mı Orman’ın bütün iletişim bilgileri var. Doğa Koruma Milli Parklar ile mi? Sokak hayvanlarıyla ilgili her gün 100 tane hayvanseverden mesaj geliyor. Okumaktan artık bıktık. Biz yeni bir şey açtık. Bundan sonra iletişim bilgileri var, hayvanseverler lütfen oraya göndersinler. Hangi ildeyse bizzat o sorumluya iletsinler."

Bakan Eroğlu'na, ziyarette AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, bazı milletvekilleri, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş ile Bakanlık yetkilileri eşlik etti.







