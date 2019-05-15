Arslan, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi

ANKARA (AA) - Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, "Kayıt dışı istihdam konusunda son bir yıl içinde yüzde 1,3 oranında artış söz konusu. Yüzde 32'ler civarında olan kayıt dışı istihdam yüzde 33,3'lere çıkmıştır. Bunu çok kaygı verici buluyoruz." dedi.

Aslan, basın mensuplarıyla bir otelde bir araya geldiği iftarda, çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşsizlik rakamlarının açıklandığını ve şubat ayındaki işsizlik rakamlarının yüzde 14,7 olarak gerçekleştiğini ifade eden Arslan, işsizlik rakamlarının yüksek olmasının çalışma hayatı ve sendikalar açısından önemli bir tehdit unsuru olduğunu söyledi.

Arslan, istihdamın artırılması için yapılan teşvikler bulunduğunu ancak yeni yatırımların ve yeni istihdam imkanlarının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Kamudaki toplu iş sözleşmelerinin bir an önce sonuçlandırılmasının önemine işaret eden Arslan, kamu işveren sendikalarıyla yürütülen toplu sözleşmelerde istenen noktaya henüz gelinemediğini bildirdi.

Arslan, 2019'da taşeron sisteminden kadroya geçen yaklaşık bir milyona yakın, kadro almayan 100 bine yakın kişinin toplu sözleşmelerinde belirlenen yüzde 4 artı yüzde 4'lük zamların 2018 yılı enflasyonuna uygun şekilde artırılmasını talep ettiklerini hatırlattı. Bunun gerçekleşmesi için ısrarlarına devam ettiklerini, yerel seçim sürecinde birçok belediyede bu taleplerinin belli ölçüde karşılandığını aktaran Arslan, bakanlıklar ve kamu kurumlarında ise gelişme sağlanamadığını belirtti.

Kayıt dışı istihdam konusuna işaret eden Arslan, "Kayıt dışı istihdam konusunda son bir yıl içinde yüzde 1,3 oranında artış söz konusu. Yüzde 32'ler civarında olan kayıt dışı istihdam, yüzde 33,3'lere çıkmıştır. Bunu çok kaygı verici buluyoruz. Kayıt dışı istihdam birçok alanda ülkemiz için tehdit oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

- "11 bin 500 üyemiz sendikalarımızdan istifa etti"

Arslan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kıdem tazminatına ilişkin bir soru üzerine Arslan, kıdem tazminatı konusunda hükümetten kendilerine bir taslak, teklif veya herhangi bir bilgi notunun gelmediğini belirtti.

Kıdem tazminatı mevzuatına yönelik eleştirilerinin bulunduğunu ifade eden Arslan, tüm işçilerin kıdem tazminatı hakkına kavuşacağı, herkesin haklarını zamanında alabileceği bir modeli savunduklarını söyledi.

Arslan, sürdürülebilir bir kıdem tazminatı için yeni bir düzenleme ihtiyacı bulunduğunu, bu konuda Hak-İş'in çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

"Belediyelerde yönetimlerin değişmesinden sonra sendika üyelerinizin sendika değiştirmesine ilişkin açıklamalarınız oldu. Bu konuyla ilgili sayı var mıdır?" sorusuna Arslan, şu yanıtı verdi:

"Günlük olarak sendikalarımızdan rakamlar alıyoruz. Bugünkü rakamlar Hak-İş'e bağlı üç sendikamızla ilgili, 11 bin 500 üyemizin sendikalarımızdan istifa ettirildiği konusudur. Ağırlıklı olarak İstanbul'da Küçükçekmece ve Esenyurt, Bolu, Bilecik, Manisa, Akhisar, İzmir, Menderes, Artvin ve Antalya. Bazı CHP'li belediyelerde genelgeler yayımlandı, sendikal tercihlere müdahale edilmemesi konusunda. Bu müdahalelerin yasal haklara müdahale olacağından yola çıkarak bir kısım olumlu gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı."

- "Eylemlerimizi arkadaşlarımız işe dönünceye kadar devam ettireceğiz"

Bolu Belediyesinde işten çıkarılan 97 kişinin bulunduğunu, Belediye Başkanıyla işten çıkarmaların durdurulması ve işten çıkarılanların işe alınması yönünde görüşme yapıldığını aktaran Arslan, "Aksi halde önümüzdeki günlerde üyelerimizle beraber Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş gerçekleştireceğimizi ifade ettik. Amacımız işçi arkadaşlarımızın işlerine kavuşmasını sağlamaktır. Eylemlerimizi arkadaşlarımız işe dönünceye kadar devam ettireceğiz." diye konuştu.

Arslan, işverenlerin sendikal tercihleri işçilere bırakmalarını istediklerini ve bu konudaki uyarıları yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Arslan, "Bir kısım CHP'li ve HDP'li belediyelerdeki baskılar, tehditler, yıldırma politikaları işten atmaya kadar varan tehditler devam ediyor. Biz de mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma konusundaki bir başka soruya karşılık Arslan, bu sistemden en az yararlananların artık işsizler olduğunu, sistemin amacından uzaklaştığını söyledi.

Arslan, "İşsizlik ödeneğinden istihdamın artırılması yönündeki teşvikleri belli bir ölçüde makul karşılayabiliriz ama bütünüyle sistemin teşviklerini işsizlik ödeneği üzerinden finanse edilmesini doğru bulmuyoruz." dedi.

İşten çıkarmalarda işsizlik ödeneği ödenmeme durumunun kendilerini rahatsız ettiğini dile getiren Arslan, işsizlik ödeneğinin kapsamının genişletilmesi, miktarının artırılması ve hak kazanma şartlarının kolaylaştırılması hususunda taleplerini sürdüreceklerini kaydetti.



