KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir vatandaş, enerji nakil hatları geçen arsasını değerlendiremediği için mağduriyet yaşadığını öne sürdü.

İbrahim Ilgın, AA muhabirine, İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde imar planında iş yeri olarak tescillenen 52 bin metrekare arsasından 2'si yüksek gerilimli 3 enerji nakil hattı geçtiğini, 4. hattın da çalışmalarına başlandığını söyledi.

Satmak istediği arsasına talip olanların enerji nakil hatlarından dolayı arsayı satın almaktan vazgeçtiğini belirten Ilgın, "Bu araziden 4. enerji nakil hattı geçerse 52 bin metrekare ticari arsaya 5 bin metre kare bir kapalı alan yapılamayacak duruma gelinecek. Bu da arsanın satışını imkansız hale getiriyor. Nakil hattı çeken şirket yetkilileriyle anlaşmaya çalıştım. Onlar direkleri arsanın bitişiğindeki hazine arazisinden götürmeyi kabul etti ancak EPDK'nın bunu kabul etmediğini söylediler." diye konuştu.

Beş yıl önce, 4. enerji nakil hattı inşaatı başladığında bunu durdurmak için hukuki yollara başvurduğunu ifade eden Ilgın, şunları kaydetti:

"5 yıl önce Danıştay, yürütmeyi durdurma kararı verdi ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde yürütmeyi durdurma kararını reddettiğini öğrendik. 4. enerji nakil hattının geçişi için metrekare başına 90 kuruş gibi bir miktar belirlenmiş. Bu da toplamda yaklaşık 10 bin lira ödeneceği anlamına geliyor ama bu para mağduriyetimi karşılamaz. 4. enerji nakil hattı geçmez ise şu an müsait olan alana kapalı iş yeri yapılabilecek, 3 enerji nakil hattının geçtiği bölgeler de iş yerinin açık alanı olarak kullanılabilecek. En azından 4. hattın geçmesini istemiyorum."

Ilgın, mağduriyetinin giderilmesi için arsasının başka yerdeki hazine arazisi ile takasını istedi.