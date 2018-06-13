Arnavutluk FETÖ tehdidi konusunda kararlı

TİRAN (AA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, AA muhabirine, Arnavutluk-Türkiye ilişkileri, Arnavutluk'taki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tehditlerinin ortadan kaldırılması için gösterilen ortak çabaları ve ülkesinin Avrupa Birliği (AB) yolundaki süreci değerlendirdi.

Arnavutluk'taki FETÖ iltisaklı yapılar hakkındaki soruyu yanıtlayan Rama, geçmişte ebeveynler ve çocuklar için referans noktası olan bazı okulların inşa edildiğini söyledi.

FETÖ okullarının geçmişte tüm ülkedeki sistemde var olmayan imkanlar sunduğunu hatırlatan Rama, "Tüm ülkede daha iyi eğitim hizmeti sunma, buna paralel olarak da bahsettiğiniz yapının (FETÖ tehdidi) olumsuz etkisinin yer bulmaması ve Arnavutluk'un eğitimdeki misyonunu etkilememesi konusunda kararlı olduğumuzun anlaşılması önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Rama, Arnavutluk ile Türkiye'nin FETÖ tehdidini ortadan kaldırma çabalarına da değinerek, FETÖ'nün Türkiye'de kalkıştığı darbe girişiminin kendilerini de tedbirli ve dikkatli yaptığını, ulusal güvenlik ve demokratik istikrarın "önceliklerin önceliği" olduğunu söyledi.

Bu hususta çok dikkatli olduklarını kaydeden Rama, "Hiçbir şekilde ülkemizde görmek istemeyeceğimiz ciddi bir tehdidin söz konusu olduğu darbenin ilk dakikalarında ortaya koyduğumuz tavrımızı kararlı bir şekilde sürdürmek için tüm nedenlere sahibiz." dedi.

Avlonya Havalimanında hedef 2020

Arnavutluk'taki Türk yatırımlarının yetersiz olduğunu söyleyen Rama, ülkesinde Türk yatırımlar için daha fazla imkan bulunduğunu kaydetti.

Yatırımlar konusundaki görüşlerini Türkiye'deki siyaset ve iş dünyasının önemli aktörleriyle paylaştığını anlatan Rama, "Bu potansiyelin daha da ileriye götürülmesi yönündeki iradenin tam olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin son 15-20 yılda yaptığı birçok şey, ekonomi ve ticarette daha fazla iş birliğine sahip olmak için güçlü bir neden. Bunlar bizim de gerçekten çok ihtiyacımız olan dönüştürücü ve kazanılmış tecrübelerdir." dedi.

Rama, bir Türk yatırımı olan Avlonya Havalimanı inşasına da değinerek bu projenin 2020 sonuna kadar hazır olmasının hedeflendiğini aktardı.

Avlonya'daki yeni havalimanıyla ilgili mevzuata dayanan müzakerelerin ileri aşamasında olduklarını kaydeden Rama, "Umarım müzakere süreci uzamaz ve biz de bu hedefi gerçekleştirmek için tüm imkanlara sahip oluruz." dedi.

Rama, Türkiye'nin 2013'te "stratejik ortak" olarak ilan edilmesinin lideri olduğu Sosyalist Partinin (PS) programında yer aldığını anımsatarak, 2013'teki seçimleri kazandıklarında bunu hükümet programlarının bir parçası yaptıklarını anımsattı.

Türkiye'nin NATO üyesi ve birçok açıdan önemli role sahip bir ülke olduğunun altını çizen Rama, "İlişkilerin geleneği ve halklar arasındaki ilişkiler şüphesiz bu adımın temelini oluşturuyor. İlişkilerin derinleştirilmesi ile eşlik edilmiş adım, stratejik ortaklık beyannamesi ile de gerçekleşecektir." dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarına hayran kaldım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkisi ve Arnavutluk-Türkiye ilişkileri hakkındaki yorumlara değinen Rama, siyasette hiçbir şeyin yorumsuz kalmadığını ve siyasetle uğraşanların yapılan yorum veya suçlamalara hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Rama, "Benim Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile ilişkim, onunla daha tanışmadan başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığı inanılmaz çalışmalara ve dönüştürücü rolüne uzaktan hayran kaldım. Tiran için yaptığım şeylere ilham veren örneklerden biri. Ardından yakından tanıma şansına sahip oldum. Bu ilişki, karşılıklı saygı üzerine kurulu. Birçok kişinin suçlama ve komplo teorileri kurduğu işaretlerden hiçbiri bu ilişkide mevcut değil. Siyasi ve diplomatik ilişkilerde çoğu kez rastlanmayan bir ilkeye dayalı olduğundan dolayı bu ilişki ayrı bir öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.