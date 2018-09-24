Armut ağacı eylülde çiçek açtı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, bir armut ağacının dallarını eylül ayının son günlerinde kaplayan çiçekler görenleri şaşkına çevirdi.

Beyşehir'e bağlı Bayavşar Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde, bir mermer fabrikasının bahçesinde bulunan armut ağacı, eylül ayında çiçek açtı.

Dallardaki çiçekleri fotoğraflayan işçiler, bu durumu sosyal medyada da takipçileriyle paylaşıyor. Ağacın dallarında meyve ve çiçeklenmeyi aynı anda gören fabrika çalışanları hayrete düşerken, ilk kez böyle bir manzaraya tanıklık ettiklerini belirtti.

Mermer fabrikasının personel sorumlusu Mevlüt Badem, gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikanın bahçesinde aralarında armutun da olduğu değişik meyve ağaçlarının bulunduğunu belirtti.

- "Görenler şaşırıyor, resmini çekip sosyal medyada paylaşıyor"

Bahçede iki armut ağacı olduğunu, birinin meyvelerini kısa süre önce topladıklarını ancak meyve veren diğerinin ise eylül ayının sonlarına gelindiğinde dallarının bembeyaz çiçek açtığını vurgulayan Badem, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 14 yıldır burada çalışıyorum. Yaşım 33, ilk defa böyle bir şey gördüm. Biz de iki üç gün önce fark ettik. Daha önce hiç karşılaşmamıştık. Bir yanda meyve, bir yanda çiçek. Çok farklı bir durum. Araştırdık, böyle bir durum nadir olan bir şey. Hala anlamış değiliz. Görenler şaşırıyor, resmini çekip sosyal medyada paylaşıyor."

Badem, dalları çiçek açan ağacın meyvesinden de istifade etmeye başladıklarını sözlerine ekledi.

