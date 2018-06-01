Arkas ile Petrol Ofisi iş birliği büyüyor

İSTANBUL (AA) - Denizcilik sektöründe Türkiye’nin dünya ligindeki oyuncusu Arkas, gemilerinin 2,5 milyon litrelik madeni yağ ihtiyacını karşılamak için Türkiye’nin önde gelen akaryakıt ve madeni yağ şirketi Petrol Ofisi’ni seçti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Arkas Lojistik’in Petrol Ofisi ile 2017 yılında başladığı iş birliği yeni bir boyuta taşındı. Türkiye’nin önde gelen konteyner gemi filosu olan Arkas, gemilerinin 2,5 milyon litrelik madeni yağ ihtiyacını Petrol Ofisi’nden karşılamaya başlıyor.

Arkas Lojistik Orhanlı binasında bir araya gelen kurumların yöneticileri anlaşmayı imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı Diane Arcas, “Arkas Lojistik olarak Nakliye İş Geliştirme birimimizle Derince'den 81 ildeki Petrol Ofisi bayilerine madeni yağ dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu yeni anlaşma ile de iş birliğimizi bir üst boyuta taşıyarak Arkas’ın Türkiye uğraklı gemilerinin madeni yağını Petrol Ofisi’nden almaya başlayacağımız için mutluyuz. Kendi alanlarında başarılı iki kurum olarak iş birliği alanlarımızı karşılıklı genişletiyoruz ve buna devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper ise Türkiye’nin hem akaryakıt hem de madeni yağlar ve kimyasallar pazarlarının lideri olan Petrol Ofisi’nin, gerek köklü geçmişi gerekse her alandaki katkılarıyla ülkenin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Arkas da küresel arenada Türkiye’yi temsil eden en önemli değerlerimizden, markalarımızdan biri konumunda. Sektörlerinde lider iki kuruluşun iş birliğini bu yeni anlaşma ile birlikte şimdi yeni bir alana daha taşıdık.” değerlendirmesinde bulundu.

Şiper, Türkiye’nin alanlarındaki en önemli ve büyük iki şirketi arasındaki ticaretin daha da gelişerek uzun yıllar boyunca devam edeceğine inandığını bildirdi.