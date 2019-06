Arkadaşlık "engel" tanımıyor

- Sivas'ın Şarkışla ilçesinde fiziksel engeli nedeniyle akülü arabayla okula gidip gelen lise öğrencisi ile onu her sabah kapıda karşılayan ve bir an olsun yalnız bırakmayan sınıf arkadaşının dostlukları örnek oluyor - Fiziksel engelli Oğuzhan Kılıçkaya: - "Yakup, evden gelirken, okul girişinde, okul içerisinde, çarşıda her zaman yanımda yoldaşlık ediyor"