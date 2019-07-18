Arkadaşını öldürüp düğüne gitmiş

KONYA (AA) - Konya'da bir binanın bodrum katında av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulunan kişiyi öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kahraman Balci, öldürülen Alparslan Alıç'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Kahraman Balci, savunmasında Alparslan Alıç'ın, olay günü kendisini darbettiğini ve aralarında çıkan kavga sırasında maktule ait tüfeğin ateş aldığını ileri sürdü.

Alıç'ın boynuna bıçak dayadığını, kendisine yalvarmasına rağmen bıçağı bırakmadığını iddia eden sanık Balci, "Beni darbetmeye başladı. Bu sırada orada bulunan Alparslan'a ait tüfeği aldım. Aramızda boğuşma yaşandı. Maktul ile boğuşma sırasında tüfek patladı. Daha sonra kendimi dışarıya attım. Korkudan aynı yere tekrar gidemedim. Bir arkadaşımla düğüne gittim. Tekrar olay yerine döndüğümde Alparslan'ın öldüğünü gördüm." diye konuştu.

Kahraman Balci'nin avukatı ise olay sırasında müvekkilinin, kendisini savunduğunu ileri sürerek, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını ve Balci'nin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokağı'ndaki bir binanın bodrum katından kötü kokular gelmesi üzerine. 14 Ekim'de esnaf durumu polis ekiplerine bildirmişti. Ekipler, kokunun geldiği mühürlü binanın kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girmişti.

Polis, inceleme sonucu bir odada başından vurulmuş erkek cesedi bulmuş, binanın yaklaşık 2,5 ay önce dernek adı altında kumar oynatıldığı için mühürlendiği öğrenilmişti. Parmak izinden, cesedin Alparslan Alıç'a (43) ait olduğu tespit edilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Alıç'ın arkadaşı Kahraman Balci (47), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.