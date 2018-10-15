Arkadaşını arayıp

KONYA (AA) - Konya'da eski eşi, kayınvalidesi ve kayınbabasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın üçer kez ömür boyu hapsi istendi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Erdal Atlı, bulunduğu Kayseri Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Tanık M.K. ile sanığın eski eşi Yasemin Yıldız (41), kayınbabası Behram Yıldız (72) ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'ın (59) yakınları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen tanık M.K, sanık Erdal Atlı'nın yakın arkadaşı olduğunu, olaydan yaklaşık bir ay önce kendisiyle görüştüğünü söyledi. Olay günü Atlı'nın kendisini aradığını aktaran M.K. şöyle devam etti:

"Erdal halimi hatırımı sorduktan sonra durumunun nasıl olduğunu sordum. 'Üçünü de vurdum.' dedi. Kimi vurduğunu sorduğumda, eski eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini vurduğunu, ölüp, ölmediklerini bilmediğini söyledi. Sanık Erdal Atlı, olaydan sonra beni tekrar arayarak 'Kızımı aldım. Acilen İzmir'e yetiştirmem gerek. Birkaç kişiyi daha vuracağım.' dedi."

Tanık ifadesinin ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Atlı'nın eski eşi, kayınbabası ve kayınvalidesini "tasarlayarak öldürme" suçundan üçer kez ömür boyu hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Atlı ise mütalaaya katılmadığını belirterek olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, Atlı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

- Olay

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Akif Sokak'ta, 17 Mayıs 2017'de Behram Yıldız (72), eşi Fatma Yıldız (59) ve kızı Yasemin Yıldız (41) evlerinde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunmuştu. Polis, olayla ilgili Yasemin Yıldız'ın bir süre önce boşandığı eşi Erdal Atlı'nın yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Olay sırasında Yasemin Yıldız'ın 7 yaşındaki kızının da evde olduğu, şüpheli Atlı'nın, olayın ardından kızını alarak otomobille kaçtığı, 17 yaşındaki oğluna da "Oğlum anneni, dedeni ve nineni öldürdüm, yetişebilirsen gel." şeklinde mesaj attığı tespit edilmişti. Atlı, polisin çalışması sonucu İzmir'de yakalanmıştı.

Ayrıca şüphelinin, sosyal medyada tabanca fotoğrafıyla "Suskunluğumu zayıflıkla karıştırmayın, kimse yüksek sesle cinayet planlamaz." paylaşımı yaptığı dikkati çekmişti.



