Arka Sokaklar Son Bölüm 569. Bölüm HD Tek Parça Full İzle

Servan, Başak'ı kaçırıp Engin Müdüre psikolojik işkence yapmaktadır. Ekip, bu olaydan dolayı elleri kolları bağlı umutla Servan'ın yakalamaya çalışır. Servan, Başak'ın hamile olduğunu öğrenince eline büyük bir fırsat geçtiğini sanır. Engin'i arayarak Başak'ın hayatına karşılık 5 Milyon Tl fidye ister. Engin bunu sert bir dille reddeder. Servan öfke krizine girer ve Engin'e ceza olsun diye Başak'ın parmağını keserek kurye ile ona yollar. Engin Müdür ve ekip, bu acı olay sonrasında operasyonlarını sıklaştırır. Mesut ve Selin, örgüte bulaşmış olan kadından Başak'ın rehin tutulduğu evin adresini öğrenir. Ekip, hemen bu eve baskın yapar. Bu adreste örgüt elemanlarıyla şiddetli çatışma yaşanır.

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