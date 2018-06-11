Arka Sokaklar Son Bölüm - 484. Bölüm İzle - 9 Haziran Cuma

Küçük Can'ın babası uyuşturucu şebekesinin önemli patronlarından birisidir. O büyük patron Seyit Ağanın emrindedir. Can, annesini uyuşturucu kuryesi olarak kullanan babasını Rıza Babaya anlatır. Rıza Baba ve ekip, Can'ın annesinin içinde bulunduğu arabayı çevirir. Babasını yakalarlar; fakat, ele geçirilen arabadan uyuşturucu yerine pudra şekeri bulunan torbalar çıkar. Operasyon başarısız olmuştur. Bu sırada bir ihbar gelir. Seyit Ağa ve adamları Afgan mültecileri yasadışı yollardan ülkeye sokmaktadırlar. Bir mültecinin rahatsızlanması olayın seyrini değiştirir. Hastaneye kaldırılan mülteci yuttuğu uyuşturucu poşetinin patlamasıyla zehirlenmiştir. Seyit Ağa'nın taktiğini öğrenen Rıza Baba, Kazım'ın gizlice şebekeye sızmasını sağlayan bir plan yapar. Şebekenin içindeki Kazım'ı tehlikeli bir durum beklemektedir.

Hüsnü tiroid kanseri için ameliyat olacaktır. Gün yaklaştıkça sıkıntısı büyümektedir. Ameliyat sonrası oluşacak komplikasyonlardan dolayı düşüncelidir. Ailesi ameliyat öncesi ona büyük destek verirler. Hastalığı karşısında onlarla daha güçlüdür. Bu güce ek olarak başka bir güç eklenir: Ekip arkadaşları... Rıza Baba, Hüsnü'nün ameliyata girecek olmasından dolayı bu sırrı aklamayı anlamsız bulur. Ekibe, Hüsnü'nün rahatsızlığını anlatır. Ameliyata girmeden önce de onları Hüsnü ile buluşturur. Hüsnü karşısında ekip arkadaşlarını görünce hüzünlenir; fakat, ameliyata daha güçlü girecektir...

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