Arka Sokaklar 556. Bölüm - SEZON FİNALİ
12 Haziran 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 556. Bölümde ekip, yasadışı dövüş organize eden bahis çetesinin peşine düşüyor!
Ekip, yasadışı dövüş organize eden bahis çetesini çökertmek için Hakan'ı dövüşçü kılığında içeri sokar. Olaylar ters gider ve Hakan, çete tarafından kaçırılır. Götürüldüğü depoda feci dayak yer. Ölüme terk edilen Hakan'ı ekibimiz bulur ve hastaneye kaldırılır. Bu duruma neden olan çeteyi çökertmek için harekete geçen ekip, ellerine geçirdikleri delillerle Dimitri ismine ulaşırlar. Ekibimiz, onu yakalayabilmek için dövüş olayını organize eden çetenin diğer elemanları olan Esmer, Olga ve Poyraz’ın peşine düşer. Kısa zamanda yakalanan çete elemanlarının verdikleri bilgilerle Dimitri'nin saklandığı eve operasyon düzenlenir.
Hakan’ı kurtarmak için, ekip hemen yola koyulur. Videonun gönderildiği IP’ye ulaşılmıştır ve dövüş yapılan adres tespit edilir. Ekip Hakan’ı kanlar içinde bulur. Özellikle Bahar oldukça endişelidir. Hakan hemen hastaneye götürülür. Ekip alınan telefon sinyali doğrultusunda Esmer, Olga ve Poyraz’ın peşine düşer.
Aydın ve Bahriye evli genç bir çifttir. Bahriye hemşiredir. Doğumuna az kalmıştır ama hala hastanede çalışmaktadır. Hakan’ın tedavi sürecinde ekiptekilerle de iyi anlaşmışlardır. Ancak alkollü ve serseri bir gencin Bahriye’ye çarpması sonucu genç kadının ve bebeğinin hayatı tehlikeye girmiştir. Selin Bahriye’yi kurtarmak için kendini tehlikeye atacak kadar büyük bir mücadeleye girmiştir. Mesut da Selin’in daima destekçisidir.
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