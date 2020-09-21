Arıza 2. bölüm tamamı (tek parça) full izle! 20 Eylül Pazartesi

Arıza 2. Bölümünde Ali Rıza gelen telefondan sonra tetiği çekemez. Çünkü telefonun öbür ucunda ailesinin Fuat Ersoylu tarafından rehin alındığını öğrenmiştir. İki taraf arasında artan gerilimi yine iki tarafın güvendiği tek isim olan Halide çözer. Halide’nin beklenmedik zamanlarda ortaya çıkarak kendisine destek olması Ali Rıza’yı etkiler. Üstelik Halide’nin kendi kayıplarını onunla paylaşması ikili arasında yakınlaşmaya neden olur. Kız kardeşinin katillerinden hesap sormak için yeni bir yol arayan Ali Rıza, Muzaffer’e gider. Zamanında Ersoyluların başını çektiği büyük suç şebekesini çökertmeye çalışan ama başarısız olan Muzaffer’in, Ali Rıza’ya bambaşka bir teklifi vardır. Eğer bu teklifi kabul ederse Ali Rıza geri dönüşü olmayan bir yola girecektir. Halide ise ailesini katleden katillerin boynundan kopardığı kolyeyi bulur ve bu ipucunun peşine düşer. Çünkü o kolye kiminse ailesinin katliamında o kişinin parmağı vardır. Ali Rıza ise şehrin en büyük suç örgütüne büyük bir darbe indirmek için harekete geçer. Arıza son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

Arıza 1. Bölüm Özeti: Kulaksız mahallesinde taksici Ali Rıza Altay’ın evi telaşlıdır. Ali Rıza ertesi gün kız kardeşi Nihan’ı evlendiriyordur. Nihan’ın ikizi Mert de tezkeresini alıp gece gelir. Tüm bu telaşın arasında Ali Rıza ekmek parası için direksiyon sallamaya devam ediyordur. Diğer yandan Halide Gürkan ise babası Haşmet Gürkan’ın 70. yaş günü sebebiyle Fuat Ersoylu tarafından verilen görkemli davete katılır. Bu davet esnasında Fuat Ersoylu’nun oğlu Burak, Halide’ye evlenme teklif eder ama Halide kabul etmez. Burak’la çıkan tartışma sonunda Halide daveti terk eder ve o sırada orada bulunan Rıza’nın taksisine biner. Peşinden gelen Burak, onu taksiden almaya kalkınca, Ali Rıza müdahale eder ve kavga çıkar. Burak hayatının ilk tokadını Ali Rıza’dan yer. Burak bunu unutmaz ve daha sonra Rıza’nın kız kardeşinin düğününü basar. Halide de olacakları tahmin ederek düğüne gelmiştir. Ancak işler kontrolden çıkar. Ve o geceden sonra bir daha hiçbir şey ne Ali Rıza ne de Halide için eskisi gibi olur. Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.