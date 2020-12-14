Arıza 14. son bölüm tam ve kesintisiz izle linki - Arıza son bölümün tamamı full HD tek parça yayınlandı (13 Aralık Pazar)

Ali Rıza konsorsiyum toplantısında başına gelenleri anlatır ama kimin yaptığını bilmediğini söyler, Fuat ise bu işi kimin yaptığını açıklar. Halide ise Ali Rıza’dan duyduklarıyla şoke olur; Ali Rıza Halide’ye, ‘Biz olamayız’ der. Ali Rıza Numan’ın deposunu iç edince Numan, Burak’tan para ister. Melek ise artık kararını vermiştir, öğrendiği büyük sırrı Haşmet’le paylaşacaktır. Burak’ın gönderdiği paralar sahte çıkınca Numan, Burak’ın evine gelir ve ateş açar. Kurşunların hedefi ise Burak değil, Halide olur.

İYİ SEYİRLER TIKLA İZLE

Arıza'nın 13. Bölümünde neler oldu?

Haşmet ve Ali Rıza restleşirken, Halide babasının neden bu kadar öfkelendiğini anlamaz. Haşmet, Fuat’ın yanına giderek Ali Rıza’nın gizli görevini deşifre etmek ister, bunu öğrenen Muzaffer ise hiç tereddüt etmeden Haşmet’in infaz emrini verir.

Aşçı İsmail’den Muzaffer’i öğrenen Fuat, Muzaffer’i mekânında ziyaret eder. Burak ise ortaklarıyla birlikte konsorsiyum üyelerinin yakın adamlarını kendi saflarına çekebilme derdindedir. Ali Rıza, Haşmet’in has adamlarından Yavuz’u korumaya çalışırken, kendisini Numan’ın peşinde bulur. Numan’ı yaka paça yakalayan Ali Rıza, özel bir tim tarafından ormanda başına çuval geçirilerek kaçırılır.