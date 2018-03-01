Arıman, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeliğinden istifa etti

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serhan Arıman, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeliği görevinden istifa etti.

Arıman, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu tarafından alınan ilke kararı gereği hem meclis üyesi olarak hem de il yöneticisi olarak görev yapılamadığını kaydetti.

AK Parti ​Eskişehir İl Yönetim Kurulu üyesi ve Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını anımsatan Arıman, söz konusu görevleri dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi Meclis üyesi görevinden istifa etme zorunluluğunun doğduğunu bildirdi.