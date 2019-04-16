Arıcılık faaliyet alanları haritası oluşturuldu

KONYA (AA) - Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) iş birliğinde, 4 yıllık bir çalışmanın sonucunda, 8 ilde arıcılık faaliyet alanları haritası çıkarıldı.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, yaptığı yazılı açıklamada, "KOP Bölgesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Uygun Arıcılık Yerlerinin Belirlenmesi Projesi" kapsamında oluşturulan arıcılık haritasına ilişkin bilgi verdi.

Projenin Selçuk Üniversitesi ile yürütüldüğünü ve Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesinin tamamında uygulanacağını belirten Bostancı, "Proje, 4 kriter baz alınarak uygulanan Arıcılık Geo-Portallarından farklı olarak birbirinden önemli 14 farklı kriterin yer aldığı dünyanın en geniş kapsamlı Arıcılık Geo-Portalı olma özelliğini taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bölgenin en uygun arıcılık faaliyet alanları haritasının oluşturulduğunu vurgulayan Bostancı, şunları kaydetti:

"Türk bilim insanlarımız tarafından sürdürülen projede, arıcıların yıllara dayanan saha tecrübeleri ile Coğrafi Bilgi Sistemi verilerinin harmanlanması sonucu oluşturulan yeni sistemde, verimlilik açısından son derece önemli olan iklim ve bitki örtüsü, alan eğimi, yükseklik, yön, yağış, su kaynakları, kara yolları, demir yolları, elektrik iletim hatları ile binalar ve yerleşim merkezlerine olan uzaklık gibi kriterler baz alınarak hazırlanan arıcılık haritası dünya genelindeki nadir çalışmalar arasında yer almaktadır. Ülkemizde kırsal kalkınmaya destek vermesi düşünülen bu çalışmanın neticesinde ortaya çıkarılacak uygunluk haritası ile hem arıcıların uygun yerlere yerleştirilmesiyle verimlilik sağlanacak, hem de arıcılık için uygun yeni yerlerin keşfedilmesiyle bölgenin arıcılık potansiyeli ortaya konulacaktır."

Projenin üniversite ayağının SÜ öğretim görevlileri Dr. Fatih Sarı ve Dr. Durmuş Ali Ceylan ile Prof. Dr. Ekrem Tuşat tarafından yürütüldüğüne dikkati çeken Bostancı, elde edilen tüm veriler ve arıcılık uygunluk haritasının, aricilik.kop.gov.tr adresi üzerinden kullanılabileceğini bildirdi.

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Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Fatih Sarı ise 4 yıllık kapsamlı bir çalışmanın sonucunda geliştirilen Arıcılık Geo-Portalı ile arıcıların kovanlarını en uygun yerlere yerleştirmesinin sağlanacağını belirterek, "Projemizde hem uydu görüntüleri hem yersel ölçme teknikleri kullanılarak çok sayıda veri toplandı. Yıllar boyunca arıcıların tecrübelerine dayanarak elde ettikleri bilgileri biz burada haritaya yansıttık. Gerçeğe en yakın uygunluk haritasını üretmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.