Arı ve Yanar Pazar Yerindeki Dezenfekte Çalışmalarına Katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ile birlikte belediye ekiplerinin kapalı pazar yeri içerisinde gerçekleştirdikleri dezenfekte çalışmalarına katıldı. Arı ve Yanar, vatandaşların sağlıklı bir ortamda pazar alışverişlerini yapabilmeleri için maske ve eldivenlerini takarak belediye işçilerine eşlik etti.

Nevşehir Belediyesi’nin koronovirüse (COVID-19) karşı vatandaşları korumak amacıyla aldığı tedbirler kapsamında, Pazar günü açılacak olan kapalı pazar yeri içerisinde belediye ekipleri temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan dezenfeksiyon ekiplerinin Pazar yeri içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalara Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar katılırken, Nevşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen de eşlik etti.

Dezenfekte ekibi ile birlikte koruyucu elbiselerini giyerek, maske ve eldivenlerini takan başkanlar, ilk olarak pazar yerinin tüm zeminine ve pazar içerisinde vatandaşların kullandıkları metal alışveriş arabalarına basınçlı köpük makinesi ile köpük sıktı.

Ardından basınçlı su ile pazar yeri zemini ve alışveriş arabalarını yıkayan Belediye Başkanı Arı ve beraberindekiler ellerine aldıkları fırçalarla da pazarı baştan aşağı temizledi.

Bu sırada belediye ekipleri pazar içerisinde sebze, meyve ve bakliyat ürünlerinin satıldığı bölümler, otopark, merdivenler, köylü pazarı ve peynir pazarını titiz bir çalışmayla ilaçlayarak dezenfekte etti.

Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca kurulacak olan pazar öncesinde, kapalı pazar yeri girişine el dezenfektan aparatları yerleştirdi.

Nevşehir Belediyesi olarak koronavirüsle mücadele kapsamında çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Rasim Arı, “Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak adına ilk günden itibaren en üst düzeyde önlem alıyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz özel bir ekip vasıtasıyla şehrimizin tüm noktalarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Özel halk otobüsleri, duraklar ve vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlarda bu çalışmaları periyodik olarak tekrarlıyoruz. Halkımızı koronavirüsten korumak adına yürüttüğümüz çalışmalarımız artarak devam edecek.” dedi.

Bu sürecin en iyi şekilde atlatılabilmesi için özellikle yaşlı, engelli ve kronik hastaların kendilerini çok iyi koruyarak evlerinden çıkmamaları gerektiğini belirten Arı, bu gruptaki kişilerin dışarı çıkmalarını gerektirecek tüm market alışverişlerinin belediye görevlilerince yapılacağını söyledi. Arı; “Bu süreçte tüm halkımızın alınan tedbirlere uyarak mümkün olduğunca evde kalmasını istiyoruz. Özellikle kronik hastalığı bulunanlar, engelliler ve yaşlı hemşehrilerimizin evden çıkmamalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Biz onların her türlü ihtiyacının giderilmesi için seferber olduk. Ben ve tüm ekibim halkımızın her türlü ihtiyacını gidermek için onların emrindeyiz. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz bir ekibimiz gün boyu yaşlı, engelli ve hastalarımızın evden çıkmaması için onların yerine market alışverişlerini yapıyor.“ diye konuştu.

Kurulacak olan pazar öncesinde kapalı pazar yeri içerisinde de her türlü tedbiri aldıklarını ancak buraya gelen vatandaşların da hijyen kurallarına uyarak hareket etmesi gerektiğini ifade eden Arı, “Bu süreci hep birlikte gerekli hassasiyeti göstererek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayarak hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar da, şehirde gerçekleştirilen dezenfekte ve temizlik çalışmalarında gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı tüm belediye çalışanları adına başkan Arı’ya teşekkür etti.

Nevşehir Belediyesi’nin düzenli olarak yaptığı dezenfekte çalışmaları ile virüs tehdidini önlemek adına ciddi adımlar attığını belirten Yanar, “Türkiye genelinde alınan tedbirlerin yanı sıra şehrimizde de tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri alarak, bu sürecin en kısa sürede atlatılması için yoğun bir mesai harcıyor. Benim, vatandaşlarımızdan ricam evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmamaları. Evde kaldığımız sürece bu tehlikeden de uzak durmuş olacağız.” dedi.