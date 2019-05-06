NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye tarafından 2011 yılında Kahveci Dağı'na yapılan ancak çalışmalar tamamlanmadığı için atıl kalan Kent Ormanı'nın kısa sürede hizmete sokacaklarını belirtti.

Arı, içerisinde, piknik alanı, seyir terası, yürüyüş yollarını barındıran, yaklaşık 200 dönümlük arazi üzerine kurulu alanda inceleme yaptı.

Alanda yapılan düzenlemeler ile ilgili birim yetkililerine talimat veren Başkan Arı, bölgeye hakim noktadaki alanın, şehrin en önemli mesire alanı haline getirileceğini söyledi.

Buradaki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Arı, "Bu şehrin insanlarına söz verdik. Burası Türkiye'nin marka şehri olacak. Caddeleriyle, sokaklarıyla, sosyal tesisleri ve yeşil alanlarıyla bu şehre yakışan mekanlar oluşturacağız. Kent Ormanı bulunduğu bölgede de yeni ağaçlar dikecek ve sosyal donatı alanları oluşturacağız. Buraya gelen insanlarımız gün boyu aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirebilecekler." dedi.

