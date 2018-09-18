Argela, Netsia MAC ürün ailesini Dünya Dünya Kongresi'nde tanıttı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom iştiraki Argela'nın ABD Silikon Vadisi’ndeki şirketi Netsia, Amerika'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) 5G teknolojilerinin yapı taşı niteliğindeki ağ çözümlerini beğeniye sundu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Netsia, ABD'nin Los Angeles kentinde GSMA tarafından organize edilen MWC Americas fuarına katılarak şebeke çözümlerini anlattı.

Netsia, MWC Americas fuarının en fazla ziyaretçi toplayan merkezlerinden biri olan ve sektör teknolojisine yön veren en önemli kuruluşlardan olan Open Networking Foundation (ONF) standında "gold sponsor" olarak yeni ürün ailesi Netsia MAC'i tanıttı.

Netsia MAC ürün ailesinin çoklu erişimli uç bulut mimarisi sayesinde aynı uç ofisten ve aynı altyapı üzerinden hem sabit hem mobil abonelere servis verilebilecek. Ayrıca, mobil ve sabit erişim ekipmanları aynı uç ofiste sanallaştırılarak sermaye ve operasyonel harcamalarda tasarruf sağlanacak.

Öte yandan, Netsia MAC ile baz istasyonlarının şebeke bağlantıları, pasif optik şebeke üzerinden otomatik olarak sağlanacak.

Netsia'nın ProgRAN teknolojisinden faydalanarak ağ dilimlemesi hem radyoda hem de optik şebekede entegre şekilde yapılacak, yeni servisler müşterilere hızlı şekilde sunulabilecek ve hizmetlerdeki düşük gecikme sayesinde müşteri memnuniyeti artacak.





- "Türkiye'nin yeni nesil teknolojilerin geliştiricisi olması için çalışıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Netsia Başkan Yardımcısı Bora Eliaçık, Türkiye'nin yeni nesil teknolojilerin yalnızca kullanıcısı değil, aynı zamanda geliştiricisi olması için çalıştıklarını vurguladı.

Gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri konusunda öncü nitelikte araştırma geliştirme çalıştırmaları yapan, fikri mülkiyet üreten, iletişim teknolojilerine yön veren dünya lideri şirketlerden biri olma hedefiyle çalıştıklarını belirten Eliaçık, şunları kaydetti:

"Netsia olarak, MWC Americas'da çözümlerimizi dünya telekomünikasyon ekosisteminin en önemli platformlarından biri olan ONF'nin standında tanıtmış olmamız da kayda değer bir prestij ve referans kaynağıdır. ONF'deki ortak üyelik statümüz, şirketimizin yanı sıra ülkemizin yerli ve ulusal teknoloji üretiminin artırılması ve ihraç etme hedeflerine de büyük bir katkı sağlayacak. ONF'nin yönetim kurulunda yer almamızın yanı sıra komitelerden projelere kadar birçok seviyede etkin yönetim rollerini üstlenmekteyiz. Ekiplerimiz, gelecek nesil, yani 5G şebeke çözümleri için yazılım tanımlı ağ ve ağ işlevlerini sanallaştırma bazlı yeni teknolojiler inşa ederken, bu alandaki en yeni gelişmeleri ve en yeni uygulamaları da merkezinde takip ederek gelişimine katkıda bulunuyor."

Eliaçık, Argela ve Netsia'nın 5G mobil haberleşme teknolojilerinin yapı taşı niteliğinde 20'nin üzerinde patente sahip olduğuna işaret ederek, "Argela ve Netsia olarak, dünyanın dev iletişim şirketlerinin büyük ilgisini çeken yazılım tanımlı ağ çözümümüz ProgRAN'ı dünyaya ihraç ediyoruz. Ülkemiz ve şirketimiz adına bizlere kıvanç veren bu önemli başarılarda emeği geçen Netsia ekibimize de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.