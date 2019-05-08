Arel öğrencileri, baharı FestivArel'le şenlendirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arel Üniversitesi, bahar şenlikleri kapsamında FestivArel'e ev sahipliği yaptı.

Arel Üniversitesi açıklamasına göre, 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen FestivArel’de Eypio, Deniz Tekin, Son Feci Bisiklet ve Ece Seçkin sahne aldı.

Erken saatlerde kampüsü dolduran öğrenciler, konserler öncesi DJ performansı ve outdoor oyunlarıyla eğlendi. Binlerce kişinin katıldığı etkinliklerde, yalnızca Arel Üniversitesi öğrencileri değil, dışarıdan bilet alarak katılan yüzlerce kişi de yer aldı. Saat sabah 10.00’dan itibaren aktivitelerle başlayan FestivArel, sahne performanslarının ardından gece 01.30 sularında sona erdi.

FestivArel’in tüm etkinlikleri Kemal Gözükara Yerleşkesi içerisinde gerçekleştirildi. Outdoor oyunlar Ar-Ge merkezlerinin de yer aldığı çim alanda gerçekleştirilirken, yine yerleşke içerisine dev bir sahne kuruldu.

- "FestivArel geleneksel hale geliyor"

Konserlere kısa bir ara verilmesiyle sahneye çıkan İstanbul Arel Üniversitesi Vekil Rektör Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, öğrencilere bir müjde verdi. İstanbul Arel Üniversitesi’nde uzun süredir festival yapılmadığını hatırlatan Karacabey, “Bundan sonra geleneksel olarak yapmaya devam edeceğimiz FestivArel’in ilkinde bulunuyoruz diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin festival hazırlıklarında daha fazla etken olmalarını da isteyen Karacabey, “Bundan sonraki festivalleri öğrenciler yapacak, biz sizlere yardımcı olan taraf olacağız” ifadesini kullandı.

- Sosyal medyada da izlendi

FestivArel, sosyal medya mecralarından canlı yayınla binlerce kişiye ulaştı. Henüz sanatçılar sahnedeyken, onlar için hazırlanan özel klipler binlerce sosyal medya kullanıcısıyla buluşturuldu. Sanatçıların kampüse giriş ve sahneye hazırlıklarını ve sahne performanslarını içeren klipler, büyük beğeni topladı.