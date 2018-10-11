Arda Turan'ın ifadesi alındı

İSTANBUL (AA) - Emirgan'daki bir eğlence mekanında Arda Turan ile "Berkay" olarak tanınan şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şikayet üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, Arda Turan'ın beyanının alınması için ifadeye çağrıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında beyanının alınması için ifadeye çağrılan Turan, avukatıyla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne geldi.

İfadesine başvurulan Turan, daha sonra buradan ayrıldı.

Muhabir: Muhammed Enes Can, Halil Demir