Arda Turan'a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık-müşteki Berkay Şahin ve avukatı katıldı. Sanık-müşteki Arda Turan'ın gelmediği duruşmada avukatı hazır bulundu.

Son sözleri sorulmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Berkay Şahin hakkında ''hakaret'' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme, sanık Arda Turan'ın ise ''cinsel taciz'' suçundan beraatine, ''ruhsatsız silah taşımak''tan 10 ay, ''korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek''ten 10 ay ve ''kasten yaralama'' suçundan ise 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Turan'ın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, verilen cezaların ayrı ayrı hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını da kararlaştırdı.

Arda Turan'dan açıklama

Öte yandan, Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Öncelikle; yaşanan olaylarda üstüme atılan çirkin 'sözlü taciz' iftirasını temizlemek niyetiyle o anda yaptığım anlık hatalardan dolayı ailemden, kulübümden, dostlarımdan ve en önemlisi beni bugüne kadar örnek almış bütün genç kardeşlerimden tekrar özür dilerim. Bunu en samimi duygularımla söylüyorum."

Bu aşamada bazı açıklamalar yapmanın da zorunluluğunu duyduğunu vurgulayan Arda, şöyle devam etti:

"Bilinmesini isterim ki; insanoğlunun karşılaşacağı en zor durumlardan birinin, bir iftira karşısında hem de böylesine ağır ve çirkin bir iftira karşısında haklılığını savunmaya çalışmak olduğunu tecrübe ettim. Adınıza ve ailenize iftira atarak çamur bulaştırmaktan başka bir şey düşünmeyenler karşısında gerçeği haykırmanın bazen yeterli ve ikna edici olmayabileceğini yaşayarak gördüm. İlk gün ne söylediysem bugün de aynısını söylemekle birlikte bugün Türk adaleti de ilk gün söylediğimi yaptığı yargılama ve verdiği hükümle bir kez daha tescil etmiş oldu. Ben konuşulması bile beni rahatsız eden bu yargılama konusu 'sözlü taciz' suçunu işlemedim, işlemem de mümkün değildir."

Arda, kendisi adına yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen insanlara olan inancını hiç kaybetmediğini aktardı.

Yaşananlardan kendi adına ders çıkarttığını da dile getiren Arda, şunları belirtti:

"Bugün itibarıyla tüm kamuoyunu bu iddiaların ortaya atıldığı günlerde söylenenleri, yapılan sözde haberleri ve mahkemeye dahi saygı duymayarak kendilerine uzatılan her mikrofonda devam eden yargılamayı etkilemeye yönelik beyanları verenleri hatırlamaya, bu olayı adeta kendilerini öne çıkarıcı bir reklam malzemesi olarak kullananların kimler olduğunu düşünmeye davet ediyorum. Allah'a şükürler olsun ki Türk adaleti bu ağır ithamların çirkin birer iftira olduğuna karar verdi. O dönemde bana bu iftirayı atanlara çanak tutanları, buna içten içe sevinenleri ve hatta dostundan şüphe edenleri kendi vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Kendi vicdanlarında kendilerine karşı dileyecekleri özür, umarım ki bundan sonraki yaşamları için onurlu bir başlangıcın ilk adımı olur."

Çok çalışarak en iyi şekilde işini yapacağını ve sevdiklerini gururlandıracağını kaydeden Arda, açıklamasında "Son olarak söylemek istediğim şey; bu olayın manşeti; üstüme atılan bu iftiradan dolayı yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir. Başımı kendi huzurundan başka bir yerde eğdirmeyen Allah'a şükürler olsun." ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Muhammed Enes Can,Murat Paksoy,Emrah Oktay



