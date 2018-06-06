Arçelik’ten küçük ev aletlerinde ramazan kampanyası

İSTANBUL (AA) - Arçelik, küçük ev aletlerinde haziran sonuna kadar ikinci ürüne yüzde 50 indirim kampanyası başlattı.

Arçelik açıklamasına göre, teknolojiyle buluşma noktası Arçelik hem iftarda hem de sahurda yemekleri hazırlarken büyük kolaylık sağlayan mutfak aletleriyle mucize lezzetler yaratılmasını sağlıyor.

Arçelik’in teknolojiyle tasarımı buluşturduğu küçük ev aletleri Ramazan ayında büyük indirim kampanyasıyla tüketicilerle buluşuyor. Arçelik’ten Haziran sonuna kadar küçük ev aletleri alana ikinci ürün yüzde 50 indirimli sunuluyor. 30 Haziran tarihine kadar Arçelik mağazalarında geçerli olan kampanya; Elektrikli Süpürge, Türk Kahvesi Makinesi, Buhar Jeneratörlü Ütü, Fritöz, Profesyonel Mutfak Makineleri, K 3284 Gurme Çay Makinesi ve K 3280 C Çay Makinesi hariç küçük ev aletleri ürünlerini kapsıyor.