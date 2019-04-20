Arçelik'in CEO'su Everest zirvesine tırmanmayı deneyecek

İSTANBUL (AA) - “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla sürdürülebilirlik konusunda önemli çalışmaları hayata geçiren Arçelik, iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmaya dönük çalışmalarında hedef büyüttü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde iklim değişikliğine dikkati çekmek için Afrika’nın en yüksek zirvesi Kilimanjaro, Avrupa’nın en yüksek dağı Elbrus ve Asya Kıtası dışında dünyanın en yüksek noktası olan Aconcagua’ya tırmanış organizasyonu gerçekleştiren Arçelik, bu kez dünyanın zirvesini hedefliyor.

Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, iklim değişikliğinin etkileri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı’nda 8 bin 848 metre yüksekliğe tırmanmayı hedefliyor. Nisan ayı sonunda başlayıp 3 hafta sürmesi beklenen tırmanış, dünyanın dört bir yanındaki liderleri, tüketicileri, işletmeleri ve çalışanları iklim değişikliği ve onun etkilerini azaltmaya davet etme amacı taşıyor.

Arçelik küresel bir şirket olmanın sorumluluğuyla, faaliyet gösterdiği 150’ye yakın ülkede çevre dostu ürünlerin yaygınlaştırılmasına öncülük ederken bu alanda farkındalığı artırmaya dönük projeleri de hayata geçiriyor.

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, tüm dünyanın mücadele etmesi gereken en öncelikli konu iklim değişikliği olarak görülüyor. Everest Dağı ise iklim değişikliğinin sebep olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenen yerlerden biri konumunda bulunuyor. Önlem alınmadığı takdirde, Everest’in de aralarında bulunduğu Himalaya Dağları, 2100 yılına kadar buzullarının 3'te 2'sini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Everest Dağı tırmanışı, Arçelik Global’in ve Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu’nun sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Arçelik ekibi daha önce de 2011 yılında Kilimanjaro, 2017 ve 2018 yılında Elbrus, Ocak 2019’da Aconcagua tırmanışlarını takım ruhu ve liderlik becerileri sayesinde başarıyla sonuçlandırmıştı.

Sürdürülebilirliği faaliyetlerinin merkezine alan ve portföyünün yüzde 90’dan fazlası geri dönüştürülebilir ürünlerden oluşan Arçelik’in 2025 yılı itibarıyla üretimde karbon nötr olma hedefi bulunuyor.