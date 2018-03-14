Arçelik Asista ile Divan İstanbul'da akıllı otel deneyimi

İSTANBUL (AA) - Divan Grubu ve Arçelik yeni bir iş birliğine imza atarak misafirlere akıllı otel deneyimi yaşatıyor.

Divan ve Arçelik tarafından düzenlenen basın toplantısında, bir ilki gerçekleştirerek Divan İstanbul misafirlerine akıllı otel deneyimi yaşatacak Arçelik'in Akıllı Asistanı Asista tanıtıldı.



Türkiye'de otelcilik sektöründe bir ilk olan uygulamayla, Divan İstanbul odalarına ve toplantı salonlarına yerleştirilen Asista'ların, oda otomasyonundan, otel hizmetlerine, hava durumundan, sinema, restoran bilgilerine kadar pek çok konuda konfor sağlaması bekleniyor.





- "Dijital dönüşüm sürecinde turizm sektöründe öncü rol üstleniyoruz"





Toplantıda konuşan Divan Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Richard Appelbaum, Divan Grubu olarak hizmet verdikleri 17 otelle sektörde ilklere imza atmaya devam ettiklerini belirterek, "Sektörümüze kazandırdığımız öncü çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Appelbaum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknoloji hayatımızın her alanında dokunuyor ve dijital bir dönüşüm yaşanıyor. Divan Grubu olarak bu dönüşümde de sektörümüz adına öncü bir rol üstleniyoruz. Bu kapsamda; Arçelik tarafından geliştirilen Akıllı Asistan Asista'yı sektörümüze kazandırarak yine önemli bir adım attığımıza inanıyoruz. Misafirlerimize daha iyi bir konaklama deneyimi sunmayı amaçladığımız bu iş birliğiyle otellerimizde konfor ve rahatlığı en üst düzeye taşıyoruz. Dijital dönüşüm sürecinde turizm sektöründe öncü rol üstleniyoruz."

Asista için 100 binlerce dolarlık yatırım yaptıklarını ve asıl amaçlarının hizmet kalitelerini artırmak olduğuna vurgulayan Appelbaum, akıllı otellerin ileride sektörün bir parçası olacağını ve yeni fikirlerle ürünün geliştirebileceğini anlattı.





- "Asista'yı Türkiye'deki alışkanlıklara uygun geliştirdik"







Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer de değişen trendler doğrultusunda tüketici ihtiyaçlarını takip ederek yatırımlarını bu kapsamda şekillendirdiklerini belirterek, "Divan bize inandı, ilk müşterimiz oldu. Çok kısa bir sürede projeyi hayata geçirdik. Dünyada sesli akıllı sistemler pazarı hızla büyüyor. Yaptırdığımız kapsamlı araştırmalar Türkiye’deki tüketicinin de sesli asistanlara ilgi gösterdiğini ortaya koydu. İlk Türkçe sesli asistan olan Asista, Türkiye’deki alışkanlıklar ve ihtiyaçlara uygun olarak geliştirildi." diye konuştu.

Divan ile yaptıkları kıymetli ortaklığın başka iş birliklerine de öncülük edeceğine inandıklarını aktaran Dinçer, "Ülkemiz için katma değer yaratacak, ekosistemin gelişmesine yardımcı olacak ürün ve hizmetler geliştirmeye, bu konuda öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Dinçer, ilerleyen dönemlerde Asista'nın diğer oteller, hastaneler, AVM'lerde ve evlerde de olmasını hedeflediklerini dile getirerek, Asista'nın nisan ayında 899-999 TL bandında piyasaya çıkacağını ifade etti.

Arçelik AŞ İnovasyon Direktörü Erkan Duysal ise Arçelik AŞ'nin inovasyon yolculuğunun temelinde tüketicisi için her zaman daha iyisini yapma, geleceği bugünden yaşatma çabası bulunduğunu söyledi.

Duysal, dünyada dijital bir devrim yaşanırken, Arçelik'in dijital dönüşüm konusundaki deneyimlerini başka sektörlere de taşımayı hedeflediğini kaydederek, "Divan gibi doğru ortaklarla iş birliği yapıldığında sağlanan fayda da en üst seviyeye ulaşıyor. İhtiyaca göre öğrenen teknolojisiyle Asista'nın kapsamını genişletmek ve geliştirmek mümkün olacak." şeklinde konuştu.





- Yeni bilgiler ve hizmetler eklenebilecek







Verilen bilgiye göre, Divan İstanbul’un 191 odasının tamamına yerleştirilen Arçelik Asista, Türkçe’nin yanı sıra Arapça ve İngilizce dillerinde de hizmet veriyor. Otel misafirleri sesli komutlarıyla ışıkları, perdeleri açıp kapatabilecek, klima ayarlarını değiştirebilecek ve televizyonu kontrol edebilecek. Ayrıca döviz, hava durumu, takvim ve saat, alarm, haber özeti, radyo, trafik hakkında güncel bilgilere ulaşabilecek.



Misafirlerin konaklama deneyimlerini en üst düzeye taşımak için otel ve otel hizmetleri hakkında bilgi sağlarken, şehirdeki en iyi restoranlar, yakındaki alışveriş merkezleri ve turistik yerler hakkında önerilerle yeni nesil bir "concierge" hizmeti sunacak. Asista'ya misafirlerden gelen geri bildirimlere göre yeni bilgiler ve hizmetler eklenebilecek.





