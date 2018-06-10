ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Arapça ve Rusça dillerinden ilk kez, elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) düzenlendi.

ÖSYM'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan e-Sınav merkezlerinde dün ve bugün yoğun bir sınav temposu yaşandı. Hafta sonu e-Sınav merkezlerinde toplam 4 bin 536 aday sınava girdi.

Dün yapılan İngilizce e-YDS sınavına başvuran 4 bin 57 adaydan 3 bin 513'ü, Ankara Esenboğa e-Sınav merkezinde sınava girdi. Adaylar, sınav sonuçlarını, sınavdan sonra saat 19.05'de ÖSYM'nin internet sitesinden öğrendi.

Bugün ise ilk kez Arapça ve Rusça dillerinden e-YDS sınavı yapıldı. Her iki dilden sınava 479 aday katıldı.