Arap aydın ve siyasilerden seçime giden Türkiye'ye destek

ANKARA (AA) - Fikir ve Stratejik Araştırmalar Platformu'na üye 100'den fazla Arap aydın ve siyasetçi, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekilliği Seçimi için Türkiye'ye destek mesajı yayımladı.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin siyasi tecrübesinin özellikle de son 15 yıldaki çalışmalarının yakından takip edildiği ve başarılı sonuçlara vakıf olduğunun gözlendiği kaydedildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Türkiye artık sürekli kalkınma hamleleriyle, insan hakları alanındaki gelişmelerle beraber ekonomik, siyasi ve sosyal sahada da gelişmiş ülkeler arasındaki yerini almış bulunuyor. Bu kazanımlardan hareketle platformumuz, Türkiye'nin istikrarlı, güçlü, diri bir ülke olmasını önemsemekte, Türkiye'ye destek vermeyi insani ve ahlaki bir görev kabul etmektedir. Türkiye'nin yanında yer almak, gerek Türk devleti ve gerekse insanlığın genel tecrübesi açısından demokrasi binasına, temellerini sağlamlaştırmaya dair ilave bir değer olmaktadır."

Türk hükümeti ile stratejik siyasetinin iç ve dıştaki durumunun takdir edildiğinin belirtildiği açıklamada, hükümetin bu kazanımlarla hem kendi milli güvenliğini hem de bütün bölgenin güvenliğini koruduğu vurgulandı.

"Seçimler büyük bir başarı ile gerçekleştirilmektedir"

Açıklamada, platformun, modern Türk siyaset örneğinden, devletin istikrara verdiği önem ve şiddet eylemlerini engellemesinden de övgüyle bahsedilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Türkiye'nin her türlü terör karşısında kuvvetli bir set olarak duruşunu takdirle karşılıyoruz. Türkiye komşularına ve uluslararası camiaya bu noktada da çok önemli hizmetler vermiştir ve buna devam etmektedir. Böylece asla görmezden gelinemeyecek temel bir ortak durumuna gelmiştir. Demokratik bir sistemle seçilmiş Türk devleti kurumlarında sosyal çeşitlilik, hukuk, iş fırsatı, demokratik tercih hakkı noktalarında eşitlik bulunmaktadır. Seçimler uluslararası ölçeklere göre müthiş bir şeffaflıkla, büyük bir başarı ile gerçekleştirilmektedir."

"Uydurma propaganda çalışmaları ümitsiz çırpınışlardır"

Medyada ve ekonomi alanında Türkiye hakkında meydana getirilmek istenen imajın, planlı ve siyasi amaçlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu imaj, ülkenin ve bütün bölgenin beklediği demokratik hakları başarısız kılmaya yöneliktir. Tereddüt oluşturma, hainlik suçlamaları, uydurma propaganda çalışmaları, ümitsiz çırpınışlardır. Asil Türk milletinin bunların hepsini boşa çıkaracağı kanaatindeyiz." görüşü paylaşıldı.

Fikir ve Stratejik Araştırmalar Platformunun, "hürriyet ve demokrasi düşmanlarının salvoları karşısında Türk halkının ve onun seçimle gelmiş bulunan kurumlarının yanı başında güçlü ve kararlı şekilde tavır aldığı" belirtilen açıklamada, "Aynı şekilde Arap bölgesindeki bütün devlet ve halkları, sivil toplum kuruluşlarını, hürriyet ve izzete aşık bütün devletleri, dünyanın bütün şerefli ve namuslu zevatını, Türk halkının yanında yer almaya çağırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bütün medya organlarına meslek ve ahlaki görevleri hatırlatılarak, bu organlar, Türkiye ilgili konuları dikkatle ve objektif olarak ele almaya, Türk ve Arap vatandaşları doğru bilgilendirmeye davet edildi. Açıklama, "Yakinen inanıyoruz ki Türk halkı stratejik hedeflerini gerçekleştirmeye, el ele, omuz omuza verip medeniyetini kurma yolunda başarılarla ilerlemeye kadirdir. Bu halk büyük bir millettir, modern müesseseler devletini mutlaka inşa edecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya, aralarında Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El- Haşimi, Suriye'nin eski Devlet Bakanı Esad Mustafa, Moritanya Abdullah ben Yasin Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasen el Dedo, Tunus'un 2011 devrimi sonrası ilk Başbakanı Hammadi el Cibali gibi isimlerin de bulunduğu 100'den fazla Arap aydın ve alim imza attı.