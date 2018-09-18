Aranan şüpheliye polis operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 21 ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezindeki bir adrese düzenlediği operasyonda 21 ayrı suçtan aranan Ali B'yi (59) başkasına ait sahte kimlikle yakaladı.

Ekipler, şüphelinin aralarında Eskişehir'in de bulunduğu 5 il tarafından silahla tehdit, dolandırıcılık, yaralama gibi 21 ayrı suçtan arandığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.